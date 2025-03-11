الصراع على صدارة "دوري النجوم" يشتد.. أرقام بعد انتهاء الجولة 23

رغم تعثره أمام بالتعادل (1 - 1)، حافظ على صدارة الدوري برصيد (46) نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه الزوراء، وكان "أبناء الخابور" الأقرب لحصد النقاط الثلاث في مواجهة صعبة أقيمت تحت أمطار غزيرة في العاصمة بغداد، في المقابل استقرّ الكناري في المركز الثالث عشر برصيد (29) نقطة.قدّم (الوصيف) عرضاً مميزاً، لاسيما في الشوط الأول من مباراته أمام النجف، الذي يحتلّ المركز الرابع عشر برصيد (29) نقطة، لينتصر (2 – 1)، ورغم سيطرة "النوارس"، إلا أنَّ غزلان البادية استعاد توازنه بعد الدقيقة (60)، وخلق العديد من الفرص لكنه لم يتمكن من تعديل النتيجة.واصل الشرطة تألقه، محققاً انتصاراً كبيراً على بنتيجة (4 – 0)، ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد (44) نقطة، مع امتلاكه فرصة كبيرة للاقتراب من الصدارة إذا نجح في الفوز بمباراتيه المؤجّلتين، في الكفة الأخرى، تعقّد موقف في المركز الثامن عشر برصيد (16) نقطة، ليبقى ضمن دائرة الخطر.عاد صاحب المركز الرابع بـ(41) نقطة من ملعب نوروز بفوز ثمين (1 – 0)، رغم خوض المباراة خارج أرضه، ورغم فارق النقاط مع المتصدرين، إلا أنَّ "الصقور" ما زال يحتفظ بحظوظه في المنافسة على اللقب، أما ممثل كرة السليمانية، فقد بقي في المركز الحادي عشر برصيد (30) نقطة.عزّز الطلبة مركزه الخامس برصيد (37) نقطة، بعد فوزه (2 – 0) على نفط البصرة، الذي يعاني في المركز السابع عشر بـ(22) نقطة، ليزداد موقف الفريق البصري تعقيداً في صراع الهبوط، وفي مباراة أخرى، واصل الكرمة السابع بـ(33) نقطة نتائجه الإيجابية، بعد أن ألحق هزيمة قاسية بمتذيل الترتيب الحدود بثلاثية نظيفة.قاد كرار جعفر، موهبة منتخب الشباب، فريقه الميناء لتحقيق فوز مهم على أربيل بنتيجة (1 – 0)، بعد أن منحه المدرب الجديد حسام السيد فرصة اللعب أساسياً وبهذا الفوز، رفع السفانة رصيده إلى (24) نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمّد رصيد هولير عند (32) نقطة في المركز العاشر، من جهته، لا يزال الكهرباء في المركز الخامس عشر برصيد (27) نقطة يبحث عن العودة القوية تحت قيادة المدرب راضي شنيشل، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي مع ديالى، الذي يقبع في المركز قبل الأخير برصيد (14) نقطة.الشرطة يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري، مسجلاً (38) هدفاً حتى الآن. يحظى بأفضل خط دفاع، إذ لم يستقبل سوى (19) هدفاً. الحدود يعاني دفاعياً، بعدما استقبل (48) هدفاً، كما أنه يملك أضعف هجوم، إذ لم يسجل سوى (15) هدفاً طوال الموسم.