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برشلونة يخطط لانتزاع توقيع نجم ليفربول

رياضة

2025-03-16 | 08:41
برشلونة يخطط لانتزاع توقيع نجم ليفربول
631 شوهد

يعمل ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، على خطة لانتزاع توقيع أحد نجوم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل أو الذي يليه، بحسب تقرير صحفي إسباني.

ويتعلق الأمر بمهاجم الفريق الإنجليزي، المتألق هذا الموسم، لويس دياز.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في هذا الصدد: "مهمة التوقيع مع دياز لن تكون سهلة، لأن البارسا لا يعرف حتى الآن حجم الأموال، التي سيسمح بها قانون اللعب المالي النظيف لإبرام صفقات جديدة".

وأضافت: "لكن ديكو يضع خارطة الطريق اللازمة، ليكون النادي في وضع يسمح له بالتعاقد مع النجم الكولومبي.. دياز يطابق تمامًا المواصفات التي يبحث عنها برشلونة، لتعزيز هجومه في الموسم المقبل".

وواصلت: "إنه في قمة نضجه الكروي، كما يتمتع بقدرة على المراوغة، حتى في المواقف الثابتة، بالإضافة إلى أنه لاعب متعدد الاستخدامات".

وتابعت: "دياز نفسه متحمس جدًا لاحتمال الانتقال إلى برشلونة، وسيكون سعيدًا باللعب في الكامب نو - كما كشف والده سابقًا - لأن البلوجرانا كان حلمه منذ الطفولة".

وأكملت الصحيفة المقربة من البارسا: "أجرى ديكو بالفعل عدة محادثات غير رسمية مع ممثلي اللاعب، والأخير مدرك تمامًا لرغبة المدير الرياضي في التوقيع معه، لكن برشلونة بحاجة لبيع لاعب واحد على الأقل، مقابل مبلغ كبير في الصيف، ليتمكن من التعاقد مع دياز في 2025".

وأردفت: "عقد دياز يمتد فقط حتى 2027، وبذلك، سيجد ليفربول نفسه مضطرًا لبيعه في 2026، بسعر أقل بكثير، لتجنب خسارته مجانًا في 2027.. أما إذا شعر اللاعب بأن برشلونة ليس لديه القدرة المالية لضمه، فقد يقرر تجديد عقده مع الريدز".

واختتمت "سبورت": "رغم أن الأمر لا يزال مبكرًا، فإن برشلونة بدأ بالفعل في دراسة كيفية توفير المساحة المالية المطلوبة لصفقة دياز، التي لن تقل عن 70-75 مليون يورو.. ويتطلب ذلك خلق هامش رواتب، لا يقل عن 30 مليون يورو في الموسم المقبل".
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