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هل سيلتحق زيدان اقبال بمعسكر منتخبنا الوطني.. ماذا عن يونس؟

رياضة

2025-03-17 | 10:32
هل سيلتحق زيدان اقبال بمعسكر منتخبنا الوطني.. ماذا عن يونس؟
2,323 شوهد

أكد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الاثنين، ان المحترف في نادي اوتريخت الهولندي زيدان اقبال سينضم الى معسكر اسود الرافدين في المدينة الرياضية بالبصرة مساء اليوم الاثنين، وسيخوض اول وحداته التدريبية مع المنتخب الوطني غدا الثلاثاء.

وقال عماد للوكالة الرسمية، وتابعته السومرية نيوز، إن "زيدان اقبال سيتواجد مساء اليوم مع المنتخب الوطني خلال معسكره الحالي وسيخوض يوم غد اول وحداته التدريبية، مشيرا الى ان "الكابتن يونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد سيلتحق هو الاخر الى بعثة الوفد مساء اليوم".

وأضاف، "سيكتمل عقد لاعبي منتخبنا المحترفين يوم غد الثلاثاء بحضور اللاعبين ادم طالب وشربل شمعون، والذي سيشهد ايضا اجراء وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية"، لافتا ان "الاجواء داخل المعسكر في المدينة الرياضية بالبصرة مثالية، وجميع الامور مهيئة بشكل جيد للاعبين".

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