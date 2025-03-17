هل سيلتحق زيدان اقبال بمعسكر منتخبنا الوطني.. ماذا عن يونس؟

وقال للوكالة الرسمية، وتابعته نيوز، إن "زيدان اقبال سيتواجد مساء اليوم مع خلال معسكره الحالي وسيخوض يوم غد اول وحداته التدريبية، مشيرا الى ان "الكابتن محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد سيلتحق هو الاخر الى بعثة الوفد مساء اليوم".وأضاف، "سيكتمل عقد لاعبي منتخبنا المحترفين يوم غد الثلاثاء بحضور اللاعبين ادم طالب وشربل شمعون، والذي سيشهد ايضا اجراء وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية"، لافتا ان "الاجواء داخل المعسكر في المدينة الرياضية بالبصرة مثالية، وجميع الامور مهيئة بشكل جيد للاعبين".