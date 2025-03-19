كاساس: مباراة الغد تقربنا خطوة نحو التأهل للمونديال

اعتبر مدرب خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، أن مباراة الغد أمام المنتخب التي ستجري في ، مهمة وتقرب المنتخب العراقي خطوة إضافية نحو التأهل للمونديال.

وقال كاساس، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراتنا أمام ذات أهمية كبيرة لأنها تُقربنا خطوة إضافية نحو التأهل إلى كأس العالم".

وأضاف أن "اللاعب أيمن حسين جاهز للمباراة، وكان قد واصل التدريب بعد الحصة الرسمية وسدد بعض الكرات على المرمى، مما استعداده البدني"، مشيرا الى أن "مشاركة اللاعبين مع أنديتهم وأداؤهم القوي يمثلان عاملًا إيجابيًا للمنتخب، والآن لدينا لاعبون يتمتعون بإيقاع عالٍ".

وتابع كاساس أن "المنتخب لم بعد إلى وعلينا التركيز أولًا على مباراة ثم التفكير في المواجهات المقبلة"، معتبرا أن "عدم تقديم المستوى المطلوب سيضع الفريق تحت ضغط كبير".