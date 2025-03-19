Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
النجيفي: وضع الموصل تغير ونطالب بقانون لإعمار نينوى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كاساس: مباراة الغد تقربنا خطوة نحو التأهل للمونديال

رياضة

2025-03-19 | 14:44
كاساس: مباراة الغد تقربنا خطوة نحو التأهل للمونديال
1,654 شوهد

اعتبر مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، أن مباراة الغد أمام المنتخب الكويتي التي ستجري في البصرة، مهمة وتقرب المنتخب العراقي خطوة إضافية نحو التأهل للمونديال.

وقال كاساس، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراتنا أمام الكويت ذات أهمية كبيرة لأنها تُقربنا خطوة إضافية نحو التأهل إلى كأس العالم".
 
وأضاف أن "اللاعب أيمن حسين جاهز للمباراة، وكان قد واصل التدريب بعد الحصة الرسمية وسدد بعض الكرات على المرمى، مما يعكس استعداده البدني"، مشيرا الى أن "مشاركة اللاعبين مع أنديتهم وأداؤهم القوي يمثلان عاملًا إيجابيًا للمنتخب، والآن لدينا لاعبون يتمتعون بإيقاع عالٍ".
 
وتابع كاساس أن "المنتخب لم يتأهل بعد إلى كأس العالم وعلينا التركيز أولًا على مباراة الكويت ثم التفكير في المواجهات المقبلة"، معتبرا أن "عدم تقديم المستوى المطلوب سيضع الفريق تحت ضغط كبير".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

المنتخب العراقي

كاساس

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
​​​​​​​مبابي بتصريح لافت: لا أسعى لمكانة ميسي ورونالدو
16:38 | 2025-03-19
ريال مدريد يفوز على ارسنال في ذهاب نصف نهائي الأبطال
12:17 | 2025-03-19
عودة غير متوقعة لنجم الميرينجي
12:10 | 2025-03-19
أسود الرافدين بالأبيض لمواجهة الأزرق الكويتي غداً
09:36 | 2025-03-19
ليث حسين: هدفي على إسبانيا كان سبب زواجي وهذا سبب تسميتي بـ"مارادونا العراق"
04:42 | 2025-03-19
بعد الإصابة.. علي الحمادي يوجه رسالة إلى الجماهير العراقية
04:13 | 2025-03-19
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الخميس حتى الان
35.21%
09:39 | 2025-03-19
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الخميس حتى الان
09:39 | 2025-03-19
رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت
17.81%
08:00 | 2025-03-18
رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت
08:00 | 2025-03-18
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز
16.34%
06:44 | 2025-03-19
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز
06:44 | 2025-03-19
ما هي مدة عطلة عيد الفطر المبارك في العراق؟
11.08%
12:39 | 2025-03-19
ما هي مدة عطلة عيد الفطر المبارك في العراق؟
12:39 | 2025-03-19
البرد يعاود من جديد وزخات مطر رعدية تستمر للأسبوع المقبل
10.91%
02:35 | 2025-03-18
البرد يعاود من جديد وزخات مطر رعدية تستمر للأسبوع المقبل
02:35 | 2025-03-18
بعد الدعوات الى تأجيلها.. قرارات حكومية بشأن مباراة العراق والكويت
8.65%
08:53 | 2025-03-19
بعد الدعوات الى تأجيلها.. قرارات حكومية بشأن مباراة العراق والكويت
08:53 | 2025-03-19
المزيد
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

في النجف.. السيد الصدر بضيافة السيد السيستاني (فيديو)
Play
في النجف.. السيد الصدر بضيافة السيد السيستاني (فيديو)
13:43 | 2025-03-19
وقت معين للدخول ومنع للاحتفال.. اقبال ضعيف لحضور مباراة العراق والكويت (فيديوهات)
Play
وقت معين للدخول ومنع للاحتفال.. اقبال ضعيف لحضور مباراة العراق والكويت (فيديوهات)
09:30 | 2025-03-19
مدن واسواق واسط تستقطب السياح الايرانيين‎.. فيديو
Play
مدن واسواق واسط تستقطب السياح الايرانيين‎.. فيديو
06:12 | 2025-03-19
بالفيديو: شركة ادوية سامراء تشكو "تهميش" وزارة الصحة لها وتفضيل المستورد‎
Play
بالفيديو: شركة ادوية سامراء تشكو "تهميش" وزارة الصحة لها وتفضيل المستورد‎
05:11 | 2025-03-19
المجمعات السكنية حلم صعب المنال‎.. فيديو
Play
المجمعات السكنية حلم صعب المنال‎.. فيديو
04:10 | 2025-03-19
مع اقتراب موسم الأَعياد.. مدن الألعاب في كربلاء تحت المجهر‎
Play
مع اقتراب موسم الأَعياد.. مدن الألعاب في كربلاء تحت المجهر‎
03:09 | 2025-03-19
التلوث البيئي يهدد نهر العشار في البصرة (فيديو)
Play
التلوث البيئي يهدد نهر العشار في البصرة (فيديو)
15:18 | 2025-03-18
وقفة احتجاجية في البصرة تنديداً بأفعال الحكومة السورية
Play
وقفة احتجاجية في البصرة تنديداً بأفعال الحكومة السورية
14:45 | 2025-03-18
إهمال وسوء خدمات... سكان "سبع قصور" يطالبون باقالة مدير بلدية الشعب
Play
إهمال وسوء خدمات... سكان "سبع قصور" يطالبون باقالة مدير بلدية الشعب
09:03 | 2025-03-18
تجريف الأراضي يُفقد ميسان ثلثي مساحاتها الخضراء!
Play
تجريف الأراضي يُفقد ميسان ثلثي مساحاتها الخضراء!
09:01 | 2025-03-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.