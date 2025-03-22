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برشلونة يدرس التعاقد مع ظهير أيمن جديد
رياضة
2025-03-22 | 14:07
المصدر:
موقع كووورة
160 شوهد
أفاد تقرير صحفي، اليوم السبت، بأن برشلونة يدرس التعاقد مع ظهير أيمن جديد، في الميركاتو الصيفي المقبل، لمنافسة لاعبه الفرنسي جوليس كوندي.
ويرى هانز فليك
المدير الفني
للبارسا، بأنه من الضروري، تعزيز هذا المركز بشكل كبير، قبل انطلاق موسم 2025-2026.
وقدم كوندي، أداء مميزا مع برشلونة هذا الموسم، ويعتقد الكثيرون أنه أفضل ظهير أيمن في العالم، على الرغم من أن مركزه الأساسي، قلب دفاع.
وبحسب شبكة "ريليفو"
الإسبانية
، فقد استقر
نادي برشلونة
، على ضم جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن.
وأضاف التقرير أن برشلونة ارتبط مؤخرًا بضم
أندريه
راتيو لاعب رايو فاليكانو، لكنهم قرروا التوجه إلى فريمبونج، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع
بطل
البوندسليجا.
ونوه أن برشلونة يضع عينه كذلك على لاعبه السابق أليكس جريمالدو، ظهير أيسر ليفركوزن، على أمل ضمه هو الآخر للفريق الكتالوني.
وأشار التقرير إلى أن برشلونة يعتقد أن صفقة فريمبونج ستكون سهلة، باعتبار أن اللاعب سيرحب بالانتقال للبارسا ومنافسة كوندي، كما يمكن الاعتماد عليه كبديل للنجم لامين يامال.
Alsumaria Tv
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