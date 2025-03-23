لمواجهة نظيره الفلسطيني.. منتخبنا الوطني يصل إلى الأردن

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "رافق الوفد العراقيّ رئيسُ الاتحاد العراقيِ لكرة القدم عدنان درجال، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، إلى جانب عضو المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد أحمد الموسوي، والأمين العامّ لاتحادِ الكرة محمد فرحان".وأضاف: "كان في استقبالِ الوفد العراقيّ ممثلو سفارة جمهورية العراق في المملكةِ الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتهم المستشارُ أحمد الخالدي، إضافةً إلى عددٍ من أبناءِ الجالية العراقيّة المتواجدة في عمان، وكم من الجماهير المؤازرةِ والحاضرة من أماكنَ متفرقةٍ دعماً وإسناداً لأسُود الرافدين".ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ الوطنيّ يوم غد الاثنين وحدةً تدريبيةً رسميةً في الساعة الثامنة والنصف مساءً في ستاد عمان الدوليّ الذي يحتضن المواجهةَ يوم الثلاثاء في الساعة التاسعة والربع مساءً (21:15).على صعيدٍ متصلٍ، يعقدُ يوم غدٍ الاثنين في الساعةِ الرابعة والنصف (16:30) المؤتمرُ الصحفيُّ الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه اللاعب علي جاسم.