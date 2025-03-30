ركلة جزاء ريال مدريد ضد ليغانيس تثير الشكوك.. ماذا يقول خبراء التحكيم؟

وأثار الخبير التحكيمي جدلاً واسعًا بعدما أكد أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم فويرتيس لصالح في مباراته أمام ليغانيس لم تكن صحيحة، مشددًا على أن القرار كان خاطئًا.وجاءت اللقطة المثيرة للجدل في الدقيقة (30)، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط النجم التركي أردا غولر داخل منطقة الجزاء إثر التحام مع لاعب ليغانيس، .ولكن المحلل التحكيمي لراديو "ماركا"، نفى وجود مخالفة واضحة تستدعي احتساب الركلة، حيث قال: "لا أرى أنها ركلة جزاء، غولر سقط في أثناء الصراع على الكرة، ولم تكن هناك أي مخالفة تستدعي احتساب ركلة جزاء لصالح مدريد".وقبل تنفيذ الركلة، كانت النتيجة تشير إلى التعادل (0-0)، لكن النجم الفرنسي ترجم ركلة الجزاء بنجاح إلى هدف، واضعًا فريقه في المقدمة بنتيجة (1-0).قرار الحكم أثار اعتراضات كبيرة من لاعبي ليغانيس، الذين احتجوا بشدة على القرار، ورغم ذلك، لم يتراجع الحكم عن قراره، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) لإلغائه، ما زاد من حدة الجدل حول صحة ركلة جزاء مدريد.