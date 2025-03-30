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ركلة جزاء ريال مدريد ضد ليغانيس تثير الشكوك.. ماذا يقول خبراء التحكيم؟
رياضة
2025-03-30 | 05:47
1,010 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
شكك الخبير التحكيمي
ألفونسو
بيريز
في صحة ركلة جزاء
ريال
مدريد
ضد ليغانيس في
الدوري الإسباني
"لا ليغا" لموسم 2024-25.
وأثار الخبير التحكيمي
ألفونسو
بيريز
جدلاً واسعًا بعدما أكد أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم
غونزاليس
فويرتيس لصالح
ريال
مدريد
في مباراته أمام ليغانيس لم تكن صحيحة، مشددًا على أن القرار كان خاطئًا.
وجاءت اللقطة المثيرة للجدل في الدقيقة (30)، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط النجم التركي أردا غولر داخل منطقة الجزاء إثر التحام مع لاعب ليغانيس،
أوسكار
.
ولكن
ألفونسو
بيريز
المحلل التحكيمي لراديو "ماركا"، نفى وجود مخالفة واضحة تستدعي احتساب الركلة، حيث قال: "لا أرى أنها ركلة جزاء، غولر سقط في أثناء الصراع على الكرة، ولم تكن هناك أي مخالفة تستدعي احتساب ركلة جزاء لصالح
ريال
مدريد".
ركلة جزاء
ريال
مدريد
تقلب الموازين لصالح
الميرينغي
وقبل تنفيذ الركلة، كانت النتيجة تشير إلى التعادل (0-0)، لكن النجم الفرنسي
كيليان
مبابي
ترجم ركلة الجزاء بنجاح إلى هدف، واضعًا فريقه في المقدمة بنتيجة (1-0).
قرار الحكم أثار اعتراضات كبيرة من لاعبي ليغانيس، الذين احتجوا بشدة على القرار، ورغم ذلك، لم يتراجع الحكم عن قراره، كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) لإلغائه، ما زاد من حدة الجدل حول صحة ركلة جزاء
ريال
مدريد.
وقلب ريال مدريد تأخره 2-1 أمام ليغانيس إلى فوز مثير (3-2)، وسجل
مبابي
هدف التقدم، لكن ليغانيس رد بثنائية عبر
دييغو
كوندي (34) وداني ربا (41)؛ وفي الشوط الثاني، تعادل بيلينغهام (47)، ثم حسم مبابي الفوز بهدف قاتل (76) من تمريرة
فيران غارسيا
، ليواصل الضغط على
النادي الكتالوني
.
وبهذا الفوز، واصل ريال مدريد مطاردة برشلونة في صدارة
الدوري الإسباني
، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة متساويًا مع الغريم الكتالوني، لكن بفارق الأهداف لصالح البلوغرانا.
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