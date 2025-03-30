ليجانيس بعد خسارته أمام المرينجي: ريال مدريد سرقنا

وكان ليجانيس متقدما في النتيجة على (2/1)، ويرى أن أداء الحكم جونزاليس فويرتس كان مثيرا للجدل وساهم في انتصار بنتيجة 3-2 في النهاية.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أثيرت شكوك حول صحة الهدف الأول والثالث لريال وسجلهما النجم الفرنسي ، حيث شكك ليجانيس في صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها في الهدف الأول، بالإضافة إلى المطالبة بوجود مخالفة على قبل الهدف الثالث.ويرى ليجانيس أنه استحق أيضا الحصول على ركلة جزاء في لعبة جود بيلينجهام مع دييجو.وعبر خيمينيز، مدرب ليجانيس، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الفريق عن استيائهم من الأداء التحكيمي أمام .ونشر النادي نفسه تغريدة صريحة بعد دقائق من الهزيمة، عبر فيها عن شعوره بالتعرض لـ"سرقة". حيث كتب: "وفوق كل ذلك، سرقوا منا ساعة أيضا اليوم".وذلك في إشارة إلى ما حدث في المباراة ثم التحول إلى التوقيت الصيفي في إسبانيا، ما أدى لفقدان ساعة من هذه الليلة.