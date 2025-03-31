بعد مباراة الزوراء.. الكادر التدريبي لنادي الطلبة يقرر فرض عقوبات ادارية ومالية

وذكر النادي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المدرب قرر فرض عقوبة مالية على اللاعب (شريف عبد الكاظم) وقيمتها (5 خمسة مليون دينار) وتوجيه نهائي له وذلك لقيامه بمجموعة من المخالفات اثناء الوحدات التدريبية وكذلك في المباريات الرسمية.كما قرر معاقبة اللاعب (همام طارق) بفرض غرامة مالية قيمتها (5 خمسة مليون دينار) لحصوله على البطاقة الحمراء في وقت مبكر من المباراة حيث كان أحد اسباب خسارة الفريق في مباراته الأخيرة امام ، بحسب البيان.وشدد الكادر التدريبي على ضرورة الالتزام الكلي بالتوجيهات وفي حالة تكررت المخالفات ستكون العقوبات مضاعفة بحق اي لاعب، حفاظا على وحدة الفريق وتحقيق النتائج الايجابية لما تبقى من ادوار ضمن .