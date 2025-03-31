بعد مباراة الزوراء.. الكادر التدريبي لنادي الطلبة يقرر فرض عقوبات ادارية ومالية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بال 90
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال متهم سرق مجمعا تجاريا في الديوانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-520987-638790142392399338.jpg
بعد مباراة الزوراء.. الكادر التدريبي لنادي الطلبة يقرر فرض عقوبات ادارية ومالية
رياضة
2025-03-31 | 06:36
1,400 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أصدر الجهاز الفني لفريق الطلبة بالاتفاق مع ادارة النادي، عدد من العقوبات الادارية والمالية بعد انتهاء مباراة الجولة 25 من
دوري نجوم
العراق
.
وذكر النادي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المدرب
باسم قاسم
قرر فرض عقوبة مالية على اللاعب (شريف عبد الكاظم) وقيمتها (5 خمسة مليون دينار) وتوجيه
إنذار
نهائي له وذلك لقيامه بمجموعة من المخالفات اثناء الوحدات التدريبية وكذلك في المباريات الرسمية.
كما قرر معاقبة اللاعب (همام طارق) بفرض غرامة مالية قيمتها (5 خمسة مليون دينار) لحصوله على البطاقة الحمراء في وقت مبكر من المباراة حيث كان أحد اسباب خسارة الفريق في مباراته الأخيرة امام
نادي
الزوراء
، بحسب البيان.
وشدد الكادر التدريبي على ضرورة الالتزام الكلي بالتوجيهات وفي حالة تكررت المخالفات ستكون العقوبات مضاعفة بحق اي لاعب، حفاظا على وحدة الفريق وتحقيق النتائج الايجابية لما تبقى من ادوار ضمن
دوري نجوم
العراق
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
نادي الطلبة تكشف أسباب اختيار ملعب المدينة لمباراة ديالى
07:36 | 2025-02-12
بالوثيقة.. حل الهيئة الإدارية لنادي التضامن النجفي
10:38 | 2025-03-10
إجراء تغييرات إدارية وتدوير لمديري ثلاث من دوائر المالية
10:40 | 2025-03-13
بيان "غاضب" من نادي الطلبة بشأن الأخطاء التحكيمية
04:35 | 2025-03-30
الكادر التدريبي لنادي الطلبة
فرض عقوبات ادارية ومالية
+A
-A
اخترنا لك
قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد
12:20 | 2025-03-31
نجم ريال مدريد في سجل الغائبين عن مباراة سوسييداد
10:41 | 2025-03-31
43 دولة قد تغيب عن كأس العالم 2026.. ما القصة؟
08:46 | 2025-03-31
كأس العالم للأندية.. فيفا يحدد طريقة اختيار بديل ليون المكسيكي
06:59 | 2025-03-31
بطولة ميامي المفتوحة للتنس.. مينسيك يحرم ديوكوفيتش من لقبه الـ100
06:00 | 2025-03-31
المدرب المحلي الأقرب لقيادة المنتخب العراقي.. تعرف على الأسباب
04:53 | 2025-03-31
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد ليلة صعبة.. هلال شوال يظهر أخيرًا في العالم العربي والإسلامي (صورة)
علم وعالم
33.03%
02:02 | 2025-03-30
بعد ليلة صعبة.. هلال شوال يظهر أخيرًا في العالم العربي والإسلامي (صورة)
02:02 | 2025-03-30
عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول
دوليات
14.94%
12:45 | 2025-03-29
عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول
12:45 | 2025-03-29
بالصور.. هلال شوال
محليات
14.24%
11:52 | 2025-03-30
بالصور.. هلال شوال
11:52 | 2025-03-30
ساعات قادمة شديدة الامطار.. مناطق عراقية ستصحو على صباح عيد "مبلل" غدًا
محليات
13.69%
01:56 | 2025-03-30
ساعات قادمة شديدة الامطار.. مناطق عراقية ستصحو على صباح عيد "مبلل" غدًا
01:56 | 2025-03-30
مشعان الجبوري: ما فعله رئيس ديوان الوقف السني خيانة للأمانة
محليات
13.5%
16:09 | 2025-03-29
مشعان الجبوري: ما فعله رئيس ديوان الوقف السني خيانة للأمانة
16:09 | 2025-03-29
الوقف السني ينفي ما تم تداوله بشأن الرؤية وثبوت الهلال
محليات
10.61%
16:07 | 2025-03-29
الوقف السني ينفي ما تم تداوله بشأن الرؤية وثبوت الهلال
16:07 | 2025-03-29
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
حريق كبير يلتهم سوق هرج بالناصرية
09:19 | 2025-03-31
حركة في أسواق بغداد... فرحة عيد الفطر وضحكة العوائل العراقية
05:53 | 2025-03-31
تساؤلات عن دور الداخلية.. منتسب يطلق النار في الهواء بجانبه فتاة! (فيديو)
02:55 | 2025-03-31
شيخ عشيرة يصرخ بوجه الشرع اثناء اعلان تشكيل الحكومة.. من هو وماذا أراد؟ (فيديو)
03:59 | 2025-03-30
مدن عراقية تؤدي صلاة العيد "جماهيريا" والمساجد مغلقة.. صدع استثنائي في الشارع السني
01:22 | 2025-03-30
مستقبل الطاقة في العراق نحو الاستقلالية أم الاستيراد؟
16:30 | 2025-03-29
قانون الانتخابات في العراق: مقترحات التعديل تواجه صعوبات زمنية وسياسية
16:00 | 2025-03-29
عيد الفطر في الأنبار: تسوق نشط وسط معاناة ذوي الدخل المحدود
15:30 | 2025-03-29
أسواق كربلاء تتألق قبيل عيد الفطر: إقبال كبير وحركة نشطة
15:00 | 2025-03-29
مقرات حكومية مهددة بالاندثار في ميسان
06:56 | 2025-03-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.