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مدرب مانشستر يونايتد يحسم جدل انتقال برونو إلى ريال مدريد
رياضة
2025-04-01 | 03:58
505 شوهد
السومرية نيوز ـ رياضة
أكد مدرب
مانشستر
يونايتد
، روبن أموريم، أنه أبلغ
برونو
فرنانديز بعدم السماح له بالرحيل هذا الصيف، وسط أنباء عن اهتمام
ريال
مدريد
.
ويعد قائد الفريق، الذي وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى عام 2027 في أغسطس الماضي، النجم الأبرز لمانشستر
يونايتد
هذا الموسم.
وخلال
عطلة
نهاية الأسبوع، ظهرت تقارير تربط اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بالانتقال إلى
ريال
مدريد
.
وعندما سُئل أموريم عن هذه الشائعات في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة نوتنغهام فورست في
الدوري الإنجليزي الممتاز
اليوم الثلاثاء، أجاب: “لا، هذا لن يحدث”.
وعند الاستفسار عن مدى تأكده من ذلك، أضاف المدرب السابق لسبورتينج
لشبونة
: “لن يذهب إلى أي مكان لأنني أخبرته بذلك بالفعل”.
وخلال الأسبوع الأخير قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، سجل فرنانديز خمسة أهداف، من بينها ثلاثية في فوز فريقه على
ريال سوسيداد
في دور الـ16 من
الدوري الأوروبي
.
ويُعد النجم
البرتغالي
ثالث أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في
الدوري الإنجليزي الممتاز
هذا الموسم، برصيد 31 هدفًا وصناعة، متخلفًا فقط عن
محمد صلاح
(54) وإيرلينغ
هالاند
(33).
ويعاني
مانشستر
يونايتد
من تراجع في النتائج، إذ يحتل المركز الثالث عشر قبل مواجهة نوتنغهام فورست، صاحب المركز الثالث، على ملعب سيتي غراوند.
وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت فرنانديز، خاصة من القائد السابق لليونايتد روي كين، فإن أموريم، إلى جانب سلفه إريك
تين هاغ
، دافع عنه باستمرار.
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