مدرب مانشستر يونايتد يحسم جدل انتقال برونو إلى ريال مدريد

ويعد قائد الفريق، الذي وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى عام 2027 في أغسطس الماضي، النجم الأبرز لمانشستر هذا الموسم.وخلال نهاية الأسبوع، ظهرت تقارير تربط اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بالانتقال إلى .وعندما سُئل أموريم عن هذه الشائعات في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة نوتنغهام فورست في اليوم الثلاثاء، أجاب: “لا، هذا لن يحدث”.وعند الاستفسار عن مدى تأكده من ذلك، أضاف المدرب السابق لسبورتينج : “لن يذهب إلى أي مكان لأنني أخبرته بذلك بالفعل”.وخلال الأسبوع الأخير قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، سجل فرنانديز خمسة أهداف، من بينها ثلاثية في فوز فريقه على في دور الـ16 من .ويُعد النجم ثالث أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في هذا الموسم، برصيد 31 هدفًا وصناعة، متخلفًا فقط عن (54) وإيرلينغ (33).ويعاني من تراجع في النتائج، إذ يحتل المركز الثالث عشر قبل مواجهة نوتنغهام فورست، صاحب المركز الثالث، على ملعب سيتي غراوند.وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت فرنانديز، خاصة من القائد السابق لليونايتد روي كين، فإن أموريم، إلى جانب سلفه إريك ، دافع عنه باستمرار.