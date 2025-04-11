وفاة مدرب ريال مدريد

ونعى في بيان رسمي، مدربه الهولندي الشهير السابق، الذي قاد الفريق في الثمانينيات والتسعينيات، وحقق معه الكثير من الألقاب، قبل أن يرحل ويخوض عدة تجارب إلى حين اعتزاله هذه المهنة التي بدأت عام 1965 وامتدت حتى 2018، حين كان يعمل في منصب استشاري في نادي سبارتا روتردام.وقال في بيان رسمي: "ننقل تعازينا وتعاطفنا لأقاربه وأنديته وجميع محبيه"، خاصة أن ليو بينهاكر حقق مع الفريق ثلاثة ألقاب في الدوري في أعوام 1987 و1988 و1989، إضافة للقب واحد في وكذلك السوبر الإسباني مرتين، وكان حينها مع تشكيلة أطلق عليها لقب "خماسي النسر"، في إشارة إلى خمسة لاعبين استثنائيين خلال تلك الحقبة، وهم: إيميليو بوتراغينو ومانويل ومارتين وميتشيل وميغيل بارديزا، وجميعهم كانوا خريجي أكاديمية الميرنغي "لا فابريكا".وجلس بينهاكر على دكة المدربين طوال 52 عاما ودرب عدة أندية أوروبية، أبرزها آياكس الذي قاده لإحراز لقب مرتين 1980 و1990 وفاينورد المتوج معه عام 1999، حيث بات أول مدرب يحقق هذا الإنجاز مع الغريمين.كما أشرف على تدريب منتخب بلاده في مونديال 1990 وخرج من ثمن النهائي، ومنح ترينيداد وتوباغو أول لها تأهل إلى نهائيات "2006"، وبولندا أول مشاركة في بطولة أمم أوروبا "2008".ودرب الهولندي المنتخب السعودي من كانون الاول 1993 وحتى شباط 1994، وأشرف على تدريب المنتخب "الأخضر" في 1994، في أول مشاركة له في المونديال، والتي شهدت تأهله إلى دور الـ16.