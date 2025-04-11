رغم النجاحات المستمرة.. هل سيبقى فليك مع برشلونة؟

تولى قيادة برشلونة قبل انطلاق الموسم الحالي، بعد توقيعه عقدًا لمدة عامين ينتهي في صيف 2026.وحقق المدرب الألماني نتائج مميزة مع البلوغرانا، إذ يتصدر الفريق حاليًا ، وتُوج بلقب ، كما بات قريبًا من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه برباعية نظيفة على الألماني في ذهاب ربع النهائي.وطوال الأسبوع الماضي، راجت تكهنات حول اجتماع مرتقب بين ، وكيل أعمال فليك، ومسؤولي برشلونة لمناقشة تمديد العقد.وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليغانيس، المقررة غدًا السبت، أكد فليك أنه يشعر بالسعادة في برشلونة، سواء من ناحية الفريق أو المدينة، لكنه يُفضل خوض التجربة موسمًا تلو الآخر، ولا يرغب في توقيع عقد طويل الأمد رغم اعتباره برشلونة "أفضل نادٍ في العالم".وقال فليك في هذا السياق: "أنا ممتن للغاية لما أملكه هنا: طاقم فني رائع، أطباء، معالجون فيزيائيون، وفريق عمل يتمتع بأقصى درجات الاحترافية".وأضاف: "الجميع لديه عقلية تسعى للتطور، الجو رائع، وهو بالنسبة لي أشبه بعائلة، بيئة النادي رائعة، وهذا جيد لنا، أنا سعيد جدًا في برشلونة، إنها تجربة جديدة لي".ثم تحدث المدرب عن الحاضر والمستقبل قائلا: "لدي طاقة كبيرة وأفكار كثيرة حول ما يمكننا فعله، لست مدربا يريد توقيع عقد لمدة 3 سنوات وتأمين مستقبلي، لست مدربا من هذا النوع، أحب العمل مع أفضل ناد في العالم، وعقليتي هي العمل عامًا بعد عام".ولم يُحدد فليك الإطار الزمني، لكنه أوضح موقفه في ختام تصريحاته قائلا: "لا أعرف كم من الوقت سأحتاج، لكنني أريد إنهاء عملي هنا بشكل إيجابي، نحن نسير على ما يرام الآن، ونركز على كل شيء، أما الآن، فأركز على هذا الموسم، هكذا أريد أن أعمل".