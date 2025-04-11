هل حدد ميسي موعد اعتزاله؟.. ماذا عن العودة الى برشلونة

، الذي يصنف بأنه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كان أثير الكثير من الجدل بشأن مستقبله، وما إذا كان سيعود إلى برشلونة أم سيستمر في .وبحسب تقرير لموقع "ذا أتلتيك" في نسخته البريطانية، فإن يقترب من التوصل إلى اتفاق مع بشأن تمديد عقده، ما يعني أنه لن يعود إلى الأسبق برشلونة الذي لعب لفريقه الأول بين 2008 و2021.وينتهي العقد الحالي لميسي مع إنتر ميامي بنهاية عام 2025، لكن العمل جارٍ على وضع اللمسات الأخيرة على الشروط الخاصة بالعقد الجديد.ووصلت المحادثات إلى مرحلة متقدمة بين ميسي وإدارة إنتر ميامي، ومن المتوقع التوقيع قريباً على العقد الجديد.ورغم أن التقرير لم يكشف الموعد الذي سينتهي فيه العقد الجديد، فإنه يتوقع أن يقود اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً إنتر ميامي في ملعبه الجديد خلال عام 2026.هذا الأمر يعني أن ميسي قد يقرر الاعتزال في نهاية عام 2026، خاصة أن شهر يونيو/ حزيران من نفس العام سيشهد مشاركة منتخب ، حامل لقب ، في مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أن ميسي يلعب في إنتر ميامي منذ صيف 2023، وحقق معه كأس الدوريات ودرع المشجعين في .