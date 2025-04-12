قائمة ريال مدريد لمواجهة أمام ألافيس غدا

وشهدت قائمة الميرينجي استمرار غياب فيرلاند وأندريه لونين، مع عودة داني سيبايوس، بعد شفائه من الإصابة.حراسة المرمى: ، ميستيري، فيران جونزاليس.خط الدفاع: ألابا، ، خيسوس فاييخو، فيران جارسيا، روديجر، راوؤل أسينسيو.خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي ، ، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.خط الهجوم: ، ، إندريك، جويس، إبراهيم دياز.ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب ، برصيد 63 نقطة، بينما يأتي ألافيس في المركز السابع عشر، برصيد 30 نقطة.