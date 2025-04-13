فينيسيوس وبيلينجهام على مقاعد البدلاء.. تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ألافيس

ووضع وجود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، بينما دفع بثلاثي هجومي مكون من: جويس وكيليان وأردا جولر.وجاء تشكيل كاملا، كالآتي: - - روديجر - أسينسيو - فران - فيدي - أوريلين تشواميني - كامافينجا - أردا جولر - - رودريجو جويس.وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل ديبورتيفو ألافيس كالتالي: أونو - ناهويل تيناجليا - عبد الكبير أبقار - مانو - - جوان جوردان - كارلِس ألينيا - أنطونيو بلانكو - كيكي - فيسينتي - كارلوس .ويحتل ريال المركز الثاني في جدول ترتيب ، برصيد 63 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بـ7 نقاط.بينما يأتي ألافيس في المركز الـ17، برصيد 30 نقطة.