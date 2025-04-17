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الشرطة يتجاوز الميناء ويعود لصدارة الدوري
رياضة
2025-04-17 | 14:29
المصدر:
السومرية نيوز
995 شوهد
تمكن فريق الشرطة، مساء الخميس، من الفوز على مضيفه
الميناء
في
دوري نجوم العراق
لكرة القدم.
وفاز الشرطة بهدف نظيف تم تسجيله بالخطأ برغم النقص العددي بعد طرد احد لاعبيه.
وبهذا الفوز يعود الشرطة لصدارة جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 59 نقطة، بينما تجمد رصيد
الميناء
عند 28 نقطة.
Alsumaria Tv
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