الشرطة يتجاوز الميناء ويعود لصدارة الدوري

تمكن فريق الشرطة، مساء الخميس، من الفوز على مضيفه في لكرة القدم.

وفاز الشرطة بهدف نظيف تم تسجيله بالخطأ برغم النقص العددي بعد طرد احد لاعبيه. وبهذا الفوز يعود الشرطة لصدارة جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 59 نقطة، بينما تجمد رصيد عند 28 نقطة.