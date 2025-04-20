توتر داخل برشلونة.. لاعب يرفض مصافحة فليك عقب مباراة أمس

وعلى الرغم من الفوز الثمين الذي حققه برشلونة، إلا أن الأجواء لم تكن على ما يرام عقب نهاية المباراة، بسبب تصرف فورت مع مديره الفني الألماني .وذكرت صحيفة أن مواجهة شهدت ردود فعل غاضبة من بعض لاعبي الفريق الكاتالوني، وعدم اقتناعهم ببعض قرارات ، ومن بينهم ، صاحب الهدف الأول، الذي تم استبداله في الدقيقة 59، ولم يُخفِ شعوره بعدم الارتياح. كما كان هناك موقف آخر من اللاعب الشاب هيكتور فورت، كما ظهرت علامات على الذي لم يشارك في المباراة.وأشارت إلى أن الظهير الأيمن الشاب هيكتور فورت، الذي لم يحصل على أي دقيقة لعب بديلاً للفرنسي ، غادر غرفة الملابس غاضباً من المدرب هانزي فليك، بسبب عدم مشاركته في المباراة السادسة على التوالي.وأكدت الصحيفة أن المدرب الألماني قام بتحية جميع لاعبي برشلونة بعد نهاية المباراة، سواء من التشكيلة الأساسية أو البدلاء، لكن عندما وصل إلى هيكتور فورت، أبدى الأخير علامة عدم موافقة، وفقاً لشهود عيان، وتجاهل المصافحة والعناق المعتاد. وقد فهم فليك الموقف، وحاول التحدث معه، ثم همس له بشيء في أذنه، قبل أن يغادر اللاعب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس.وشارك هيكتور فورت خلال الموسم الحالي في 15 مباراة من أصل 51 خاضها برشلونة في مختلف المسابقات، بإجمالي 480 دقيقة فقط من أصل 4590 دقيقة ممكنة.وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، شارك في 27 دقيقة فقط أمام السويسري، بينما لم يلعب أي دقيقة في آخر ست مباريات بالدوري الإسباني.ويتصدر برشلونة جدول ترتيب برصيد 73 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن وصيفه ، الذي يمتلك 66 نقطة، ويستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء الأحد ضمن نفس المرحلة من "لا ليغا".