اليويفيا يمنح الملايين للأندية الأوروبية

وذكر اليويفا، أن 901 ناديا حصلوا على مدفوعات من برنامج المنافع التابع له، حيث تصدرت الأندية القائمة بحصولها على 46.89 مليون يورو موزعة على 80 ناديا، ثم (35.31 مليون يورو)، ثم (30.35 مليون يورو)، ثم إسبانيا (22.88 مليون يورو)، ثم (11.97 مليون يورو).

وتشمل المدفوعات 140 مليون يورو لبطولة "يورو 2024"، و93 مليون يورو لدوري أمم أوروبا لموسمي 2020-2021 و2022-2023، إضافة إلى التصفيات الأوروبية بين عامي 2022 و2024.

وحصل الإنجليزي على 5.173 مليون يورو ليتصدر قائمة الأندية، وخلفه الإسباني الذي تلقى 4.786 مليون يورو، ثم إنتر الذي حصل على 4.657 مليون يورو، ثم برشلونة الإسباني الذي حصل على 4.427 مليون يورو، ثم الفرنسي بمبلغ 4.425 مليون يورو، ثم الألماني الذي حصل على 4.371 مليون يورو.

وعلى الطرف الآخر من القائمة، حصل عدد من الأندية على الحد الأدنى من المدفوعات، والبالغ 3659 يورو فقط، ومن بين هذه الأندية ليونز من ، وميشيلين البلجيكي، ورابيد بوخارست الروماني، وجدودجا من مالطا.

وذكر اليويفا أن إجمالي المدفوعات في هذه الدورة كان أكثر بـ33 مليون يورو مقارنة بالدورة السابقة، التي شملت بطولة يورو 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة .