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مبابي يغيب عن مواجهة خيتافي غدا

رياضة

2025-04-22 | 12:08
مبابي يغيب عن مواجهة خيتافي غدا
المصدر:
موقع كووورة
298 شوهد

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة خيتافي المقررة غدًا الأربعاء بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت خيارات أنشيلوتي، غياب كل من: إيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، وفيرلاند ميندي للإصابة، وكيليان مبابي لعدم الجاهزية.

ويأتي غياب مبابي رغم عودته للتدريبات الفريق الملكي اليوم الثلاثاء، لأول مرة بعد إصابته في مباراة آرسنال الأسبوع الماضي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب التقارير الصحفية، سيكون النجم الفرنسي جاهزًا للمشاركة ضد برشلونة يوم السبت المقبل في نهائي كأس الملك.

ويحتل ريال مدريد وصافة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بـ73 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - أسينسيو.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو.
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مبابي

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