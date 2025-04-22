مبابي يغيب عن مواجهة خيتافي غدا

وشهدت خيارات ، غياب كل من: إيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، وفيرلاند للإصابة، وكيليان لعدم الجاهزية.ويأتي غياب مبابي رغم عودته للتدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، لأول مرة بعد إصابته في مباراة آرسنال الأسبوع الماضي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وحسب التقارير الصحفية، سيكون النجم الفرنسي جاهزًا للمشاركة ضد برشلونة يوم السبت المقبل في الملك.ويحتل وصافة الترتيب في برصيد 69 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بـ73 نقطة.حراسة المرمى: - لونين - فران جونزاليس.الدفاع: ألابا - - فاييخو - فران - روديجر - أسينسيو.الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.الهجوم: - جويس - إندريك - - جونزالو.