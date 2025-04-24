رونالدو يواجه تحديا جديدا بإضافة لقب آسيوي إلى سجله

ويعتبر النصر أحد ثلاثة أندية سعودية الى جانب والأهلي تسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على أرضها هذا العام، عندما تبدأ مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع الجمعة المقبل.وتستضيف الدورين ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية لأبرز بطولات الأندية الآسيوية التي أُطلق عليها هذا العام اسم دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في الفترة بين 25 نيسان/أبريل والثالث من أيار/مايو المقبل في جدة.استقطبت الأندية السعودية الغنية نجوما من أوروبا، ما يعني أن ثلاثيها النصر والهلال والأهلي من بين أبرز المرشحين للفوز باللقب في الثالث من الشهر المقبل على ملعب عبد الله الرياضية الذي يتسع لـ62 ألف متفرج.وسيطرت الفرق السعودية على منافسات غرب القارة، فاحتلت المراكز الثلاثة الاولى في المجموعة الموحدة حيث لم يُهزم الهلال والأهلي في ثماني مباريات وجمع كل منهما 22 نقطة، فيما حلّ النصر بقيادة ثالثاً برصيد 17 نقطة مع تلقيه خسارة واحدة فقط.ولا يزال النجم السابق لأندية الانكليزي وريال مدريد الاسباني وجوفنتوس الايطالي يقدّم أداء قوياً في سن الأربعين حيث سجل سبعة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم، ويتطلع إلى الفوز بأول لقب له في دوري أبطال آسيا في نهاية مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات.ويعتقد مدربه الإيطالي أن فريقه الذي خسر في ربع نهائي العام الماضي، قادر على بلوغ المباراة النهائية.