تشابي ألونسو: الوقت مبكر للتحدث عن مستقبلي مع ليفركوزن

ويبدو أن حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر مع تبقي أربع مباريات، سيُنهي الموسم بلا ألقاب، بعد تحقيقه الثنائية المحلية دون أن يتعرض لهزيمة.وتعادل في آخِر مباراتين له بالدوري ليبتعد أكثر عن ، في حين قد يكون الموسم الأخير لألونسو مع .وقال ألونسو، الذي يُعد هدفاً رئيسياً لأندية أوروبية كبرى في فترة الانتقالات، خلال مؤتمر صحافي قبل مباراة السبت أمام : "أصبح الوضع مختلفاً بعض الشيء، بعد التعادل أمام ، في الأسبوع الماضي".وأضاف: "نريد إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة وبشعور أفضل مما نشعر به الآن. كان هناك عدد من الإيجابيات، هذا الموسم، لكن من الواضح أن شعورنا الحالي ليس الأفضل".كما خرج ليفركوزن، حامل اللقب، من ، في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد خسارته المفاجئة في ما قبل النهائي أمام أرمينيا ، الفريق المنافِس في دوري الدرجة الثالثة.وقال ألونسو: "علينا أن نغيّر هذا الشعور قليلاً. أردنا البقاء في المنافسة على لقب الدوري، لكننا لم نكن جيدين في المباراتين الماضيتين، وهذه هي عواقب الأمر، الآن".ولم يُعلّق المدرب الإسباني، الذي يمتد عقده حتى عام 2026، على تقارير تفيد بأن هذه المباريات الأربع المتبقية ستكون الأخيرة له مع ليفركوزن، مع ازدياد شائعات انتقاله لفريق آخر، وذلك على مدار أشهر.وقال ألونسو، عندما سُئل عن مستقبله في النادي، بعد نهاية الموسم: "لا، لن أستبق الأحداث، أريد إعداد فريقي، لا أريد التفكير في مستقبل بعيد".وأضاف: "لا توجد ضغوط. الوضع واضح. لكل شيء وقته، وما زال من المبكر للغاية الحديث عن ذلك، لذلك علينا الانتظار".