شكوك بشأن مشاركة مبابي بنهائي كأس ملك إسبانيا

ونشرت صحيفة "آس" في عددها ليوم السبت التشكيلة المحتملة لمواجهة الكلاسيكو
المنتظرة، والتي لم تؤكد من خلالها مشاركة الفرنسي الذي وضعته في الهجوم مع خيار بديل آخر هو البرازيلي رودريغو
، فيما تبقى مشاركة فينيسيوس
وبيلينغهام مؤكدة في خطة 4-3-1-2، حسب ذات المصدر.
وأشارت الأنباء إلى أن حالة مبابي
تتحسن، لكنه لا يزال يشعر ببعض الآلام التي قد تعيق مشاركته في اللقاء، علما أن الفرنسي تدرب في آخر حصة خاضها ريال مدريد
في مدينته الرياضية "فالديبيباس" بتحفظ كبير، تفاديًا لأي انتكاسة قد تمنعه من اللعب كليا في المباراة.
مبابي يشعر بآلام قبل مواجهة برشلونة
استفاد الفرنسي من راحة إضافية بعدما رفض فريقه التدرب على ملعب "لا كارتوخا" الجمعة بقرار إداري من فلورنتينو بيريز
، وذلك كتهديد بشأن إمكانية مقاطعة اللقاء وعدم اللعب من الأساس إثر تصريحات أدلى بها غونزاليس فويرتيس حكم تقنية الفيديو المساعد VAR في اللقاء النهائي، والتي ساند من خلالها زميله ريكاردو دي بورغوس الذي تعرض لهجوم إعلامي من قناة ريال مدريد
الرسمية.
ورغم الشكوك، إلا أن الإعلام المدريدي يشير إلى إمكانية لحاق مبابي بالمباراة، رغم عدم التأكد من قدرته على اللعب بكامل إمكاناته، لأجل مساعدة النادي الملكي
على تحقيق فوز وتتويج مهم جدًّا سينقذ موسم "المدريديستا"، الذي يعتبر سيئًا حتى الآن، بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا مع إمكانية خسارة الدوري الإسباني
الذي يتصدره البلوغرانا.