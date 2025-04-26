شكوك بشأن مشاركة مبابي بنهائي كأس ملك إسبانيا

ونشرت صحيفة "آس" في عددها ليوم السبت التشكيلة المحتملة لمواجهة المنتظرة، والتي لم تؤكد من خلالها مشاركة الفرنسي الذي وضعته في الهجوم مع خيار بديل آخر هو البرازيلي ، فيما تبقى مشاركة وبيلينغهام مؤكدة في خطة 4-3-1-2، حسب ذات المصدر.وأشارت الأنباء إلى أن حالة تتحسن، لكنه لا يزال يشعر ببعض الآلام التي قد تعيق مشاركته في اللقاء، علما أن الفرنسي تدرب في آخر حصة خاضها في مدينته الرياضية "فالديبيباس" بتحفظ كبير، تفاديًا لأي انتكاسة قد تمنعه من اللعب كليا في المباراة.استفاد الفرنسي من راحة إضافية بعدما رفض فريقه التدرب على ملعب "لا كارتوخا" الجمعة بقرار إداري من ، وذلك كتهديد بشأن إمكانية مقاطعة اللقاء وعدم اللعب من الأساس إثر تصريحات أدلى بها غونزاليس فويرتيس حكم تقنية الفيديو المساعد VAR في اللقاء النهائي، والتي ساند من خلالها زميله ريكاردو دي بورغوس الذي تعرض لهجوم إعلامي من قناة ريال الرسمية.ورغم الشكوك، إلا أن الإعلام المدريدي يشير إلى إمكانية لحاق مبابي بالمباراة، رغم عدم التأكد من قدرته على اللعب بكامل إمكاناته، لأجل مساعدة على تحقيق فوز وتتويج مهم جدًّا سينقذ موسم "المدريديستا"، الذي يعتبر سيئًا حتى الآن، بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا مع إمكانية خسارة الذي يتصدره البلوغرانا.