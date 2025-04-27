إنتر يتعرض لهزيمة قبل مواجهة برشلونة

وسجل الأرجنتيني سوليه هدف والمباراة الوحيد بعد مرور 22 دقيقة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تخبط من مدافعي النيراتزوري.ومنذ إقصائه لبايرن الألماني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل 2-2 إياباً في ملعب النيراتزوري، ، بنتيجة إجمالية 4-3، تلقى إنتر 3 هزائم مؤثرة.بداية خسر الفريق 0-1 في الدوري أمام ثم فقد 3 نقاط اليوم الأحد ضد روما ليصبح الإجمالي 6 نقاط في خلال أسبوعين.وتسببت تلك النتائج في فتح المجال أمام للانفراد بصدارة الدوري، وهبوط إنتر إلى الوصافة، علماً بأنهما متعادلان في النقاط الآن مع تبقي مواجهة لفريق الجنوب.وسيواجه الإنتر برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.