التفاصيل الكاملة والشاملة لمواجهة برشلونة وانتر في نصف نهائي أبطال أوروبا

وتأهل برشلونة إلى هذا الدور بعد عبور عقبة ، حيث انتصر ذهابًا على أرضه برباعية نظيفة قبل الخسارة في سيجنال إيدونا بارك بنتيجة 3-1.أما إنتر، فاستطاع إقصاء بالفوز في أليانز أرينا 2-1 ثم التعادل على ملعب جوسيبي مياتزا 2-2.متى موعد المباراة؟موعد مباراة برشلونة وإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 30 أبريل/ نيسان 2025 على ملعب مونتجويك.وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة .وتبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر عبر قناة beIN SPORTS 1.شبكة قنوات بي إن سبورتس أعلنت تولي الشوالي مهمة التعليق على مباراة برشلونة وإنتر.تشكيل برشلونة المتوقعالخطة 4-3-3تشيزني، كوبارسي، إينيغو مارتينز، كونديدي يونج، ،، ،تشكيل إنتر المتوقعالخطة 3-5-2سومرباستوني، أتشيرني، دي فرايدارميان، باريلا، تشالهان ، مخيتاريان، دي، أرنانوفيتش