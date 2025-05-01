مواجهتان مرتقبتان في انطلاق الجولة الـ31 من دوري نجوم العراق اليوم

ويسعى بقيادة المدرب، إلى استعادة نغمة الانتصارات لضمان البقاء ضمن دائرة المنافسة، في وقت يطمح فيه الكهرباء بقيادة لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة.وفي المباراة الثانية التي تفتتح بها الجولة، يستقبل ضيفه في مواجهة مصيرية لكلا الفريقين، إذ يتطلع الأول للهروب من مناطق الخطر، بينما يأمل دهوك بخطف الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.