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مواجهتان مرتقبتان في انطلاق الجولة الـ31 من دوري نجوم العراق اليوم
رياضة
2025-05-01 | 04:00
391 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ31 من
دوري نجوم العراق
لمحترفي كرة القدم، بإقامة مواجهتين بارزتين، تتصدرهما مباراة
القوة الجوية
والكهرباء التي يحتضنها
ملعب الشعب الدولي
عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.
ويسعى
الصقور
بقيادة المدرب،
علي عبد الجبار
إلى استعادة نغمة الانتصارات لضمان البقاء ضمن دائرة المنافسة، في وقت يطمح فيه الكهرباء بقيادة
راضي شنيشل
لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة.
وفي المباراة الثانية التي تفتتح بها الجولة، يستقبل
نفط البصرة
ضيفه
دهوك
في مواجهة مصيرية لكلا الفريقين، إذ يتطلع الأول للهروب من مناطق الخطر، بينما يأمل دهوك بخطف الفوز للحفاظ على آماله
المحدودة
في المنافسة على اللقب.
Alsumaria Tv
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