الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب العراقي خلفا لكاساس

ورغم أن المدرب ، الحسين عموتة (55 عاماً)، كان قريباً من تسلّم المهمة، لكنه اعتذر لأسباب شخصية، ما أعاد ، بقيادة (65 عاماً)، إلى دراسة ملفات عدد من المدربين أصحاب الخبرة في المنطقة الآسيوية.وأعلن ، بشكل رسمي انتهاء المفاوضات مع المدرب المغربي ليبدأ بعدها صفحة جديدة في تسمية المدرب الجديد لمنتخب فيما تبقى من مباريات في تصفيات المونديال.وبحسب المعلومات المتوفرة، فان الاتحاد العراقي تواصل عبر تقنية زوم مع الأسبق لمنتخبي مصر وسورية، الأرجنتيني هيكتور كوبر (69 عاماً)، الذي أبدى ترحيبه بالفكرة، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب خلافات على بنود العقد.ويبرز في السباق اسم المدرب ، هيليو سوزا (55 عاماً)، الذي قاد منتخب لتحقيق لقبي بطولتي وكأس ، ويحظى بدعم لافت من داخل لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي، التي تضم إلى جانب درجال، نائبه يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي: غانم عريبي ومحمد ناصر وخلف جلال.كما تضم قائمة الأسماء المرشحة، لخلافة كاساس في تدريب منتخب ، المدرب الأسبق لمنتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش (72 عاماً)، والأسترالي غراهام أرنولد (61 عاماً)، الذي قاد منتخب في مونديال 2022. كما ان حكيم شاكر المرشح الأول لقيادة المنتخب العراقي في مواجهتي والأردن في حال الاستقرار على مدرب محلي.