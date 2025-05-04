المدرب المحلي يتذيل قائمة مرشحي الاتحاد العراقي.. وطالب جلوب "ينفجر"!

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وقرر الاتحاد عدم إجراء اجتماعه الذي كان من المقرر أن يعقد أمس وتحويله إلى اجتماع طارئ، بسبب عدم استقرار لجنة المنتخبات في الاتحاد على مرشحين نهائيين لقيادة في المرحلة المقبلة.وقال المدرب العراقي طالب جلوب، "إن يصر بشكل غريب جدًّا على إقصاء وتهميش المدرب المحلي، وعدم ترشيحه لقيادة أسود في التصفيات المونديالية، وهذا الأمر مؤسف للغاية، لأن المدرب المحلي لطالما خدم الكرة العراقية على مر السنوات الماضية، وكان هو المنقذ في الأزمات، ويعمل وفق أسوأ الظروف"، بحسبوأضاف: " يمتلك مدربين على مستوى عال جدًّا، من بينهم وحكيم شاكر وباسم قاسم والقائمة تطول، هؤلاء يمتلكون سيرًا ذاتية محترمة، وقدموا كل ما لديهم لخدمة الكرة العراقية في جميع الظروف، أتمنى أن يتم إنصافهم ومنحهم الثقة الكاملة، كما منحوها للمدرب الإسباني ، الذي لم يحقق إنجازات مهمة لمنتخب أسود الرافدين".وتابع: "ما يؤلمني حقًّا حين يتم تقييم المدرب المحلي ووضعه في آخر القائمة، أتساءل ما تاريخ أعضاء الذين يرفضون المدرب المحلي، في ماذا يتفوقون على المدرب المحلي وإنجازاته الكبيرة في تاريخ الكرة العراقية؟ للأسف هناك حرب صريحة وعلنية على المدرب المحلي، ويجب أن تنتهي وأنا متأكد سيأتي اليوم الذي يتم إنصافه فيه".وأكمل جلوب: "الاتحاد العراقي يدور في حلقة مفرغة ولن يحقق أي تقدم في الفترة الحالية، لأن هذه المرحلة الحرجة لن يقدر عليها سوى المدرب المحلي، كونه يعرف اللاعبين جيدًا، وسيختار الأنسب والأكثر جاهزية وسيوفر الوقت والمال، بينما سيكون المدرب الأجنبي بحاجة كبيرة إلى الوقت وليس إلى شهر فقط، كي يعد فريقًا قادرًا على مقارعة منتخبات مثل والأردن".ومن المقرر أن يلاقي المنتخب العراقي، منتخبي الجنوبية والأردن يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل، إذ سيواجه الأول في كما سيلاعب في ، إذ يتوجب على العراق تحقيق فوزين متتاليين لتجنب الحسابات المعقدة الخاصة بالتأهل المباشر في تصفيات المونديال.