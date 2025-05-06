التشكيلة المتوقعة لقمة إنتر ميلان وبرشلونة

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت على ملعب “لويس كومبانيس” الأربعاء الماضي، بالتعادل (3-3).ووفقاً لصحيفة “ ديبورتيفو” ، فإن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين في مباراة اليوم، كالتالي:إنترحراسة المرمى: سوميرالدفاع: بيسيك، أتشيربي، باستونيالوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان ، ميختاريان، ديالهجوم: ،برشلونةحراسة المرمى:الدفاع: ، إينيجو ، كوبارسي، إيريكالوسط: ، ،الهجوم: ، ،