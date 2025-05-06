نوتنغهام يهدر نقطتين ثمينتين في سباق دوري الأبطال

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
01:30 PM
الى
02:10 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مسؤول يمني يعلن خروج مطار صنعاء عن الخدمة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-525344-638821362497932838.png
نوتنغهام يهدر نقطتين ثمينتين في سباق دوري الأبطال
رياضة
2025-05-06 | 09:50
173 شوهد
أهدر نوتنغهام فوريست نقطتين ثمينتين في السباق المحتدم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله مع مضيفه
كريستال بالاس
1-1 الإثنين، وذلك في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.
تقدم بالاس في الدقيقة 60 من ركلة جزاء سددها بنجاح إيبيريتشي أولوتشي إيس بعد خطأ تسبب به الحارس البلجيكي ماتز سيلس على المدافع تيريك ميتشيل، وأدرك نوتنغهام التعادل سريعا بفضل مدافعه البرازيلي موريلو بعدما حوّل تسديدة من الهولندي
نيكو
وليامس في الشباك (64)، قبل أن يغادر صاحب هدف التعادل الملعب في الديققة 81 جراء تعرضه لإصابة في فخذه.
وكاد بالاس أن يخطف النقاط الثلاث لكن تسديدة إيبيريتشي أولوتشي ارتطمت بالعارضة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، فيما ألغى الحكم هدف البديل
إدوارد
نكيتياه بداعي التسلل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتقلصت حظوظ نوتنغهام الذي خرج من نصف نهائي مسابقة الكأس بخسارته أمام
مانشستر سيتي
0-2، في مقعد في دوري أبطال أوروبا بعدما فاز في مباراة واحدة من الخمس الأخيرة في الدوري، في سلسلة تعرض خلالها لثلاث هزائم، ليتراجع للمركز السادس برصيد 61 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن
نيوكاسل
الرابع وتشلسي الخامس في المركزين الأخيرين المؤهلين لدوري الأبطال، في صراع محتدم دخله أيضا طرفا
أستون فيلا
السابع مع 60 نقطة.
في المقابل، يحتل
كريستال بالاس
المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة، لكنه يملك فرصة ذهبية للظفر بلقب هذا الموسم عندما يواجه
مانشستر
سيتي في
نهائي الكأس
في 17 الشهر الحالي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
رونالدو يهدر فرصة ذهبية.. النصر يودع دوري أبطال آسيا
14:58 | 2025-04-30
وفاة البابا تمنح برشلونة نقطة قوة إضافية على إنتر بدوري أبطال أوروبا
06:17 | 2025-04-23
إنريكي: ديمبيلي سيلعب نصف نهائي دوري الأبطال
09:42 | 2025-05-06
خبر سار لبرشلونة ومحزن لأنتر ميلان قبل قمة دوري الأبطال
02:47 | 2025-05-06
نوتنغهام
دوري الأبطال
+A
-A
اخترنا لك
نجم نادي باير ليفركوزن يتخذ قرارا صادماً بشأن مدريد
12:59 | 2025-05-06
ترشيح 6 أسماء للفوز بجائزة الكرة الذهبية
12:09 | 2025-05-06
ليفاندوفسكي يتوجه بطلب عاجل لمدرب برشلونة
11:24 | 2025-05-06
نجل رونالدو يرتدي قميص البرتغال.. على خطى والده
11:09 | 2025-05-06
إنريكي: ديمبيلي سيلعب نصف نهائي دوري الأبطال
09:42 | 2025-05-06
ميلان يقلب الطاولة على جنوى بالدوري الايطالي
09:39 | 2025-05-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"الزموا المنازل قدر الإمكان".. تحذيرات للعراقيين
محليات
20.94%
09:40 | 2025-05-05
"الزموا المنازل قدر الإمكان".. تحذيرات للعراقيين
09:40 | 2025-05-05
توضيح من مستشار رئيس الوزراء حول مطالبته بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين
محليات
17.29%
05:25 | 2025-05-06
توضيح من مستشار رئيس الوزراء حول مطالبته بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين
05:25 | 2025-05-06
زخات مطرية تضع حداً للأجواء الغبارية في العراق
محليات
16.83%
11:18 | 2025-05-05
زخات مطرية تضع حداً للأجواء الغبارية في العراق
11:18 | 2025-05-05
هبوط أسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
15.93%
09:33 | 2025-05-05
هبوط أسعار الدولار في بغداد
09:33 | 2025-05-05
أول تعليق للحوثيين بعد "القصف الإسرائيلي".. حصيلة أولية
دوليات
14.55%
16:22 | 2025-05-05
أول تعليق للحوثيين بعد "القصف الإسرائيلي".. حصيلة أولية
16:22 | 2025-05-05
بالصور.. وزير الداخلية يتابع عمليات اخماد حريق في بغداد
محليات
14.46%
18:09 | 2025-05-04
بالصور.. وزير الداخلية يتابع عمليات اخماد حريق في بغداد
18:09 | 2025-05-04
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟
05:01 | 2025-05-06
الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة
04:50 | 2025-05-06
لصوص" الحماية الاجتماعية.. فقراء وهميون وضبّاط متسولون!
03:00 | 2025-05-06
شاهد بالفيديو.. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة
01:00 | 2025-05-06
بالصور والفيديو.. القصف على اليمن
13:44 | 2025-05-05
اليك آلية ملء استمارة التقديم للراغبين بالتعيين بصفة (عقود) في محافظة بغداد
10:37 | 2025-05-05
العاصفة الترابية تتسبب بمصرع واصابة 7 اشخاص من عائلة واحدة بصلاح الدين
10:28 | 2025-05-05
أصحاب سيارات الـ GMC يعانون.. عجلات متروكة أمام مركز الصيانة والضمان بمهب الريح
04:44 | 2025-05-05
بعد 13 عامًا.. بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية وملفات "معقدة" على طاولة الحوار
04:41 | 2025-05-05
بلديات بغداد "جيب مثقوب".. دخول الأموال ليس كخروجها!
04:00 | 2025-05-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.