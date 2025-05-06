Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مسؤول يمني يعلن خروج مطار صنعاء عن الخدمة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نوتنغهام يهدر نقطتين ثمينتين في سباق دوري الأبطال

رياضة

2025-05-06 | 09:50
نوتنغهام يهدر نقطتين ثمينتين في سباق دوري الأبطال
173 شوهد

أهدر نوتنغهام فوريست نقطتين ثمينتين في السباق المحتدم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله مع مضيفه كريستال بالاس 1-1 الإثنين، وذلك في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

تقدم بالاس في الدقيقة 60 من ركلة جزاء سددها بنجاح إيبيريتشي أولوتشي إيس بعد خطأ تسبب به الحارس البلجيكي ماتز سيلس على المدافع تيريك ميتشيل، وأدرك نوتنغهام التعادل سريعا بفضل مدافعه البرازيلي موريلو بعدما حوّل تسديدة من الهولندي نيكو وليامس في الشباك (64)، قبل أن يغادر صاحب هدف التعادل الملعب في الديققة 81 جراء تعرضه لإصابة في فخذه.

وكاد بالاس أن يخطف النقاط الثلاث لكن تسديدة إيبيريتشي أولوتشي ارتطمت بالعارضة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، فيما ألغى الحكم هدف البديل إدوارد نكيتياه بداعي التسلل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقلصت حظوظ نوتنغهام الذي خرج من نصف نهائي مسابقة الكأس بخسارته أمام مانشستر سيتي 0-2، في مقعد في دوري أبطال أوروبا بعدما فاز في مباراة واحدة من الخمس الأخيرة في الدوري، في سلسلة تعرض خلالها لثلاث هزائم، ليتراجع للمركز السادس برصيد 61 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن نيوكاسل الرابع وتشلسي الخامس في المركزين الأخيرين المؤهلين لدوري الأبطال، في صراع محتدم دخله أيضا طرفا أستون فيلا السابع مع 60 نقطة.

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة، لكنه يملك فرصة ذهبية للظفر بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي في نهائي الكأس في 17 الشهر الحالي.



Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

نوتنغهام

دوري الأبطال

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
نجم نادي باير ليفركوزن يتخذ قرارا صادماً بشأن مدريد
12:59 | 2025-05-06
ترشيح 6 أسماء للفوز بجائزة الكرة الذهبية
12:09 | 2025-05-06
ليفاندوفسكي يتوجه بطلب عاجل لمدرب برشلونة
11:24 | 2025-05-06
نجل رونالدو يرتدي قميص البرتغال.. على خطى والده
11:09 | 2025-05-06
إنريكي: ديمبيلي سيلعب نصف نهائي دوري الأبطال
09:42 | 2025-05-06
ميلان يقلب الطاولة على جنوى بالدوري الايطالي
09:39 | 2025-05-06
&quot;الزموا المنازل قدر الإمكان&quot;.. تحذيرات للعراقيين
20.94%
09:40 | 2025-05-05
"الزموا المنازل قدر الإمكان".. تحذيرات للعراقيين
09:40 | 2025-05-05
توضيح من مستشار رئيس الوزراء حول مطالبته بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين
17.29%
05:25 | 2025-05-06
توضيح من مستشار رئيس الوزراء حول مطالبته بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين
05:25 | 2025-05-06
زخات مطرية تضع حداً للأجواء الغبارية في العراق
16.83%
11:18 | 2025-05-05
زخات مطرية تضع حداً للأجواء الغبارية في العراق
11:18 | 2025-05-05
هبوط أسعار الدولار في بغداد
15.93%
09:33 | 2025-05-05
هبوط أسعار الدولار في بغداد
09:33 | 2025-05-05
أول تعليق للحوثيين بعد &quot;القصف الإسرائيلي&quot;.. حصيلة أولية
14.55%
16:22 | 2025-05-05
أول تعليق للحوثيين بعد "القصف الإسرائيلي".. حصيلة أولية
16:22 | 2025-05-05
بالصور.. وزير الداخلية يتابع عمليات اخماد حريق في بغداد
14.46%
18:09 | 2025-05-04
بالصور.. وزير الداخلية يتابع عمليات اخماد حريق في بغداد
18:09 | 2025-05-04
المزيد
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟
Play
العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟
05:01 | 2025-05-06
الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة
Play
الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة
04:50 | 2025-05-06
لصوص" الحماية الاجتماعية.. فقراء وهميون وضبّاط متسولون!
Play
لصوص" الحماية الاجتماعية.. فقراء وهميون وضبّاط متسولون!
03:00 | 2025-05-06
شاهد بالفيديو.. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة
Play
شاهد بالفيديو.. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة
01:00 | 2025-05-06
بالصور والفيديو.. القصف على اليمن
Play
بالصور والفيديو.. القصف على اليمن
13:44 | 2025-05-05
اليك آلية ملء استمارة التقديم للراغبين بالتعيين بصفة (عقود) في محافظة بغداد
Play
اليك آلية ملء استمارة التقديم للراغبين بالتعيين بصفة (عقود) في محافظة بغداد
10:37 | 2025-05-05
العاصفة الترابية تتسبب بمصرع واصابة 7 اشخاص من عائلة واحدة بصلاح الدين
Play
العاصفة الترابية تتسبب بمصرع واصابة 7 اشخاص من عائلة واحدة بصلاح الدين
10:28 | 2025-05-05
أصحاب سيارات الـ GMC يعانون.. عجلات متروكة أمام مركز الصيانة والضمان بمهب الريح
Play
أصحاب سيارات الـ GMC يعانون.. عجلات متروكة أمام مركز الصيانة والضمان بمهب الريح
04:44 | 2025-05-05
بعد 13 عامًا.. بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية وملفات "معقدة" على طاولة الحوار
Play
بعد 13 عامًا.. بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية وملفات "معقدة" على طاولة الحوار
04:41 | 2025-05-05
بلديات بغداد "جيب مثقوب".. دخول الأموال ليس كخروجها!
Play
بلديات بغداد "جيب مثقوب".. دخول الأموال ليس كخروجها!
04:00 | 2025-05-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.