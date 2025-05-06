نوتنغهام يهدر نقطتين ثمينتين في سباق دوري الأبطال

تقدم بالاس في الدقيقة 60 من ركلة جزاء سددها بنجاح إيبيريتشي أولوتشي إيس بعد خطأ تسبب به الحارس البلجيكي ماتز سيلس على المدافع تيريك ميتشيل، وأدرك نوتنغهام التعادل سريعا بفضل مدافعه البرازيلي موريلو بعدما حوّل تسديدة من الهولندي وليامس في الشباك (64)، قبل أن يغادر صاحب هدف التعادل الملعب في الديققة 81 جراء تعرضه لإصابة في فخذه.وكاد بالاس أن يخطف النقاط الثلاث لكن تسديدة إيبيريتشي أولوتشي ارتطمت بالعارضة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، فيما ألغى الحكم هدف البديل نكيتياه بداعي التسلل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.وتقلصت حظوظ نوتنغهام الذي خرج من نصف نهائي مسابقة الكأس بخسارته أمام 0-2، في مقعد في دوري أبطال أوروبا بعدما فاز في مباراة واحدة من الخمس الأخيرة في الدوري، في سلسلة تعرض خلالها لثلاث هزائم، ليتراجع للمركز السادس برصيد 61 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن الرابع وتشلسي الخامس في المركزين الأخيرين المؤهلين لدوري الأبطال، في صراع محتدم دخله أيضا طرفا السابع مع 60 نقطة.في المقابل، يحتل المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة، لكنه يملك فرصة ذهبية للظفر بلقب هذا الموسم عندما يواجه سيتي في في 17 الشهر الحالي.