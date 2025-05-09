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مستشار فني وإعلامي لأول مرة في المنتخب العراقي

رياضة

2025-05-09 | 02:43
مستشار فني وإعلامي لأول مرة في المنتخب العراقي
1,818 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يرغب مدرب المنتخب العراقي الجديد، الأسترالي غراهام أرنولد، بجلب سبعة مدربين مساعدين معه في مهمته الجديدة مع أسود الرافدين في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا المكسيك.

ومن المؤمل أن يصل أرنولد (61 عاما) إلى العاصمة العراقية بغداد مطلع الأسبوع المقبل، ليوقع رسميا على عقده وليكون في مواجهة وسائل الإعلام العراقية في اليوم التالي استعدادا لمهمته مع المنتخب العراقي في التصفيات المونديالية.

وقال المحلل الفني السابق للمنتخب الوطني علي النعيمي، "إن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، اتفق بالفعل مع الاتحاد العراقي لكرة القدم على أن يكون فريقه المساعد مؤلفًا من 7 أشخاص، يعتمد عليهم بشكل كامل وبحكم متابعتنا للمدرب ولفريقه المساعد، نجد أن هناك 7 أسماء مهمة قد تحضر بقوة مع المدرب إن لم تحدث هناك تغييرات أخرى، إذ لم يتم حسم تسمية الفريق المساعد بشكل قاطع لغاية الآن ولكن سنقوم بتحليل الفريق وفق الاتفاق الأولي بين الطرفين".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون المدرب الهولندي رينيه مولينستين، هو المدرب المساعد الأول، لأنه الذراع اليمنى لأرنولد منذ عام 2018، يمتلك خبرة طويلة، أبرزها عمله مع مانشستر يونايتد تحت إشراف السير أليكس فيرغسون للفترة (2007–2013)، حيث كان مسؤولا عن تطوير الأداء الهجومي ومهارات اللاعبين الفردية، إذ تكمن مهامه في تطوير المواجهات الفردية الهجومية للاعبين وتحويل الاستحواذ إلى فرص تهديفية، تدريب الفريق على سيناريوهات تحاكي ظروف المباراة المعقدة والمشاركة في تحليل المباريات المصيرية".

وتابع: "المساعد الثاني سيكون المدرب لوك ويلكشير وهو المدافع الدولي الأسترالي السابق، الذي خاض أكثر من 80 مباراة دولية وتكمن مهامه في تدريب اللاعبين على التحولات الدفاعية والهجومية، ومتابعة الأداء الفردي، وتقديم تقارير تحليلية عن كل لاعب، فيما سيكون جون كراولي هو مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني بنسبة كبيرة جدا وأيضا سيكون الإسكتلندي كين ستيد هو مدرب اللياقة البدنية للفريق، حيث سبق له أن عمل مع المنتخب الأولمبي الإيراني وفي السعودية".
 
مستشار فني وإعلامي لأول مرة في المنتخب العراقي
وبين قائلا: "الجهاز الفني في المنتخب العراقي سيضم فابيان إيرمان وهو رئيس قسم العلوم الرياضية متخصص في اللياقة البدنية والأداء البدني وستركز مهامه على تطوير الخطط لتحسين اللياقة الهوائية والعضلية، مراقبة الأحمال التدريبية باستخدام تقنيات حديثة وتحليل البيانات والتنسيق مع الطاقم الطبي لضمان التعافي من الإصابات والإجهاد وأيضا سيوجد آدم باربيرا وهو محلل الأداء وسيتولى تحليل الأداء الفني والتكتيكي باستخدام الفيديو والإحصائيات، إعداد تقارير فنية شاملة للمدرب".

وأتم حديثه قائلا: "العنصر الأخير في الجهاز الفني الجديد للمنتخب العراقي هو مايكل زابوني الذي سيعمل بصفة المستشار الفني والإعلامي وهو ذو خبرة واسعة في الإعلام الرياضي وتحليل المباريات وستكون مهامه تقديم المشورة في التعامل مع وسائل الإعلام والمساعدة في إعداد التصريحات الصحفية، بما يخفف الضغط الإعلامي على الجهاز الفني وهذا المنصب جديد على أسود الرافدين وبالتالي أعتقد أن جميع الأسماء التي ذكرها هي أسماء مهمة وستشكل الإضافة الجيدة للمنتخب العراقي في مشواره الصعب بالتصفيات المونديالية"، بحسب winwin.
 
وسيواجه المنتخب العراقي منتخبي كوريا الجنوبية والأردن في البصرة وعمان يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية، إذ يحتل منتخب أسود الرافدين المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.
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مستشار فني وإعلامي

لأول مرة في المنتخب العراقي

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