مستشار فني وإعلامي لأول مرة في المنتخب العراقي

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يرغب مدرب المنتخب العراقي الجديد، غراهام أرنولد، بجلب سبعة مدربين مساعدين معه في مهمته الجديدة مع في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا .





وقال المحلل الفني السابق للمنتخب الوطني علي النعيمي، "إن المدرب غراهام أرنولد، اتفق بالفعل مع على أن يكون فريقه المساعد مؤلفًا من 7 أشخاص، يعتمد عليهم بشكل كامل وبحكم متابعتنا للمدرب ولفريقه المساعد، نجد أن هناك 7 أسماء مهمة قد تحضر بقوة مع المدرب إن لم تحدث هناك تغييرات أخرى، إذ لم يتم حسم تسمية الفريق المساعد بشكل قاطع لغاية الآن ولكن سنقوم بتحليل الفريق وفق الاتفاق الأولي بين الطرفين".



وأضاف: "من المتوقع أن يكون المدرب الهولندي رينيه مولينستين، هو المدرب المساعد الأول، لأنه الذراع اليمنى لأرنولد منذ عام 2018، يمتلك خبرة طويلة، أبرزها عمله مع تحت إشراف السير أليكس فيرغسون للفترة (2007–2013)، حيث كان مسؤولا عن تطوير الأداء الهجومي ومهارات اللاعبين الفردية، إذ تكمن مهامه في تطوير المواجهات الفردية الهجومية للاعبين وتحويل الاستحواذ إلى فرص تهديفية، تدريب الفريق على سيناريوهات تحاكي ظروف المباراة المعقدة والمشاركة في تحليل المباريات المصيرية".



وتابع: "المساعد الثاني سيكون المدرب لوك ويلكشير وهو المدافع الدولي الأسترالي السابق، الذي خاض أكثر من 80 مباراة دولية وتكمن مهامه في تدريب اللاعبين على التحولات الدفاعية والهجومية، ومتابعة الأداء الفردي، وتقديم تقارير تحليلية عن كل لاعب، فيما سيكون جون كراولي هو مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني بنسبة كبيرة جدا وأيضا سيكون الإسكتلندي كين ستيد هو مدرب اللياقة البدنية للفريق، حيث سبق له أن عمل مع المنتخب الأولمبي الإيراني وفي ". ومن المؤمل أن يصل أرنولد (61 عاما) إلى العاصمة العراقية مطلع الأسبوع المقبل، ليوقع رسميا على عقده وليكون في مواجهة وسائل الإعلام العراقية في اليوم التالي استعدادا لمهمته مع المنتخب العراقي في التصفيات المونديالية.وقال المحلل الفني السابق للمنتخب الوطني علي النعيمي، "إن المدرب غراهام أرنولد، اتفق بالفعل مع على أن يكون فريقه المساعد مؤلفًا من 7 أشخاص، يعتمد عليهم بشكل كامل وبحكم متابعتنا للمدرب ولفريقه المساعد، نجد أن هناك 7 أسماء مهمة قد تحضر بقوة مع المدرب إن لم تحدث هناك تغييرات أخرى، إذ لم يتم حسم تسمية الفريق المساعد بشكل قاطع لغاية الآن ولكن سنقوم بتحليل الفريق وفق الاتفاق الأولي بين الطرفين".وأضاف: "من المتوقع أن يكون المدرب الهولندي رينيه مولينستين، هو المدرب المساعد الأول، لأنه الذراع اليمنى لأرنولد منذ عام 2018، يمتلك خبرة طويلة، أبرزها عمله مع تحت إشراف السير أليكس فيرغسون للفترة (2007–2013)، حيث كان مسؤولا عن تطوير الأداء الهجومي ومهارات اللاعبين الفردية، إذ تكمن مهامه في تطوير المواجهات الفردية الهجومية للاعبين وتحويل الاستحواذ إلى فرص تهديفية، تدريب الفريق على سيناريوهات تحاكي ظروف المباراة المعقدة والمشاركة في تحليل المباريات المصيرية".وتابع: "المساعد الثاني سيكون المدرب لوك ويلكشير وهو المدافع الدولي الأسترالي السابق، الذي خاض أكثر من 80 مباراة دولية وتكمن مهامه في تدريب اللاعبين على التحولات الدفاعية والهجومية، ومتابعة الأداء الفردي، وتقديم تقارير تحليلية عن كل لاعب، فيما سيكون جون كراولي هو مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني بنسبة كبيرة جدا وأيضا سيكون الإسكتلندي كين ستيد هو مدرب اللياقة البدنية للفريق، حيث سبق له أن عمل مع المنتخب الأولمبي الإيراني وفي ".

مستشار فني وإعلامي لأول مرة في المنتخب العراقي

وبين قائلا: "الجهاز الفني في المنتخب العراقي سيضم فابيان إيرمان وهو رئيس قسم العلوم الرياضية متخصص في اللياقة البدنية والأداء البدني وستركز مهامه على تطوير الخطط لتحسين اللياقة الهوائية والعضلية، مراقبة الأحمال التدريبية باستخدام تقنيات حديثة وتحليل البيانات والتنسيق مع الطاقم الطبي لضمان التعافي من الإصابات والإجهاد وأيضا سيوجد آدم باربيرا وهو محلل الأداء وسيتولى تحليل الأداء الفني والتكتيكي باستخدام الفيديو والإحصائيات، إعداد تقارير فنية شاملة للمدرب".



وأتم حديثه قائلا: "العنصر الأخير في الجهاز الفني الجديد للمنتخب العراقي هو مايكل زابوني الذي سيعمل بصفة المستشار الفني والإعلامي وهو ذو خبرة واسعة في الإعلام الرياضي وتحليل المباريات وستكون مهامه تقديم المشورة في التعامل مع وسائل الإعلام والمساعدة في إعداد التصريحات الصحفية، بما يخفف الضغط الإعلامي على الجهاز الفني وهذا المنصب جديد على وبالتالي أعتقد أن جميع الأسماء التي ذكرها هي أسماء مهمة وستشكل الإضافة الجيدة للمنتخب العراقي في الصعب بالتصفيات المونديالية"، بحسب winwin.

وسيواجه المنتخب العراقي منتخبي والأردن في وعمان يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية، إذ يحتل منتخب أسود المركز الثالث في جدول ترتيب برصيد 12 نقطة.