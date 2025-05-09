ماذا طلب مدرب المنتخب الجديد من اتحاد الكرة.. هذا موعد تقديمه

وقال للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المدرب غراهام هو من طلب التعجيل بوصوله إلى من أجل متابعة الدوري العراقي"، موضحا انه"من المؤمل عقد مؤتمر صحفي لتقديم المدرب يوم غد السبت".واضاف انه"سيتم إرسال المدرب المساعد لمتابعة اللاعبين المحترفين".واكد ان "رئيس الاتحاد عين مشرفا عاما على العراقي"،موضحا انه"لم يتم تعيين منسق إعلامي أو إداري للمنتخب حتى الآن، ولن يضاف مساعد محلي إلى الجهاز الفني".ووصل مدرب منتخبنا الوطني، الأستراليّ غراهام أرنولد، اليوم الجمعة، إلى تحضيرًا لقيادةِ المُنتخبِ في الاستحقاقاتِ المُقبلة.