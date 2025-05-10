قائمة برشلونة للكلاسيكو ضد ريال مدريد.. تعرف على الغيابات

يستقبل برشلونة نظيره مساء غدٍ الأحد، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من "لا ليغا" لموسم 2024-25.وبحسب صحيفة " " الكتالونية، فإن المدرب هانز فليك سيخوض اللقاء بتشكيلة شبه مكتملة، باستثناء غياب كل من جول كوندي، ومارك بيرنال، وبابلو توري، إضافة إلى لاعب الفريق الرديف داني رودريغيز.وتُظهر الحصة التدريبية الأخيرة في المدينة الرياضية "خوان غامبر" مؤشرات إيجابية، حيث واصل أليخاندرو بالدي استجابته الجيدة للعلاج، وبات في طريقه للمشاركة في ، رغم غيابه عن المباريات لمدة قاربت الشهر، بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.وشهدت التدريبات كذلك انضمام الثنائي لاندري فاري ونوح درويش من الفريق الرديف، بينما أكدت الصحيفة أن مارك كاسادو قد تعافى من إصابته بتمزق جزئي في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، والتي لحقت به في لقاء يوم 16 مارس/ آذار الماضي. ووفقًا للتقارير، فمن المرجح أن يكون كاسادو ضمن قائمة برشلونة للكلاسيكو بعد غياب استمر شهرين.من الناحية الفنية، يتجه فليك للاعتماد على الثنائي باو كوبارسي وإينيغو في قلب الدفاع، مع احتمالية إشراك إريك غارسيا أو مارتين في الجبهة اليمنى، في حال لم يكن بالدي جاهزًا بنسبة كاملة.