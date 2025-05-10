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بنزيما يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لهذا الفريق
رياضة
2025-05-10 | 10:08
202 شوهد
اتخذ الفرنسي
كريم بنزيما
مهاجم
نادي الاتحاد السعودي
أول الخطوات من أجل الانتقال إلى
الدوري الأمريكي لكرة القدم
"MLS" الموسم المقبل، وفقا لصحيفة "
نيويورك
بوست".
ويخطط
كريم بنزيما
حسب مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي
الدولي السابق
، للانتقال إلى
الولايات المتحدة
قبل نهائيات
بطولة كأس العالم
لكرة القدم 2026 هناك، واستعان بمحامي الهجرة البارز في
نيويورك
مايكل
وايلدز لتأمين تأشيرة "P-1"، وهي
التأشيرة
التي حصل عليها مواطنه اوليفر جيرو قبل الانضمام إلى صفوف فريق لوس أنجلوس في
الدوري الأمريكي لكرة القدم
.
وصف وايلدز، الذي مثل السيدة الأولى
ميلانيا ترامب
وعائلتها،
بنزيما
بأنه "أحد أعظم المهاجمين على مر العصور".
ولكن لا يوجد اي تصريح رسمي من اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، حاليا عن مستقبله.
انضم كريم بنزيما إلى صفوف
نادي اتحاد جدة
في صيف 2023 قادما من
ريال مدريد
في صفقة انتقال حل، ووقع على عقد مع
نادي الاتحاد
حتى صيف 2026 مما يمنحه حرية التفاوض مع الأندية الأخرى بداية من يناير المقبل، ورغم هذا، فإن
إدارة النادي
السعودي تسعى بكل قوة للحفاظ على اللاعب لفترة أطول
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