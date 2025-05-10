بنزيما يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لهذا الفريق

ويخطط حسب مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي ، للانتقال إلى قبل نهائيات لكرة القدم 2026 هناك، واستعان بمحامي الهجرة البارز في وايلدز لتأمين تأشيرة "P-1"، وهي التي حصل عليها مواطنه اوليفر جيرو قبل الانضمام إلى صفوف فريق لوس أنجلوس في .وصف وايلدز، الذي مثل السيدة الأولى وعائلتها، بأنه "أحد أعظم المهاجمين على مر العصور".ولكن لا يوجد اي تصريح رسمي من اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، حاليا عن مستقبله.انضم كريم بنزيما إلى صفوف في صيف 2023 قادما من في صفقة انتقال حل، ووقع على عقد مع حتى صيف 2026 مما يمنحه حرية التفاوض مع الأندية الأخرى بداية من يناير المقبل، ورغم هذا، فإن السعودي تسعى بكل قوة للحفاظ على اللاعب لفترة أطول