Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تسجيل أسرع "هاتريك" بتاريخ الدوري الإسباني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة الكلاسيكو الاسباني

رياضة

2025-05-11 | 03:03
الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة الكلاسيكو الاسباني
3,535 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

توقع الذكاء الاصطناعي نتيجة مباراة الكلاسيكو الاسباني بين ناديي برشلونة وريال مدريد في القمة الكروية من الجولة 35 في الدوري الاسباني.


والسؤال الذي تم طرحه في موقع "كورة" يثير جدلا بين مشجعي كرة القدم في العالم خلال الوقت الحالي، وهو "ما هي النتيجة المتوقعة لقمة برشلونة وريال مدريد؟".

يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة الفريقين، المقررة على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

الإجابة:

تُقام اليوم الأحد 11 مايو 2025 مباراة الكلاسيكو الحاسمة بين برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك الأولمبي في برشلونة. المباراة تنطلق في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت إسبانيا.

وفقًا لتحليلات الخبراء والتقارير الصحفية، يُتوقع أن يفوز برشلونة بنتيجة (2-1).

برشلونة يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وقد فاز في جميع المواجهات الثلاث السابقة هذا الموسم أمام غريمه التقليدي، بما في ذلك الفوز 4-0 في البرنابيو.

ورغم الإرهاق بعد الخروج من دوري الأبطال، إلا أن برشلونة يسعى لحسم اللقب مبكرًا.

من ناحية أخرى، يعاني ريال مدريد من غيابات دفاعية مؤثرة تشمل كارفاخال، ميليتاو، ألابا، روديجر وميندي، مما قد يصعب مهمته في مواجهة هجوم برشلونة القوي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

الكلاسيكو

برشلونة

ريال مدريد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
مفاجأة مدوية.. اجتماع بين ريال مدريد وحكم الكلاسيكو!
04:04 | 2025-05-11
الكلاسيكو الأخطر هذا الموسم.. صدام جديد بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم
03:09 | 2025-05-11
تسجيل أسرع "هاتريك" بتاريخ الدوري الإسباني
17:25 | 2025-05-10
رافينيا قبيل كلاسيكو الغد: سنحسمه بنتيجة كبيرة
16:46 | 2025-05-10
التعادل يحسم لقاء دهوك والطلبة في "نجوم العراق"
14:00 | 2025-05-10
تعادل مخيب لمانشستر سيتي مع متذيل البريميرليج
12:01 | 2025-05-10
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

حاولن الخلاص بتهديده.. تعرض فتيات من ذي قار لتحرش داخل عجلة في بغداد (فيديو)
Play
حاولن الخلاص بتهديده.. تعرض فتيات من ذي قار لتحرش داخل عجلة في بغداد (فيديو)
03:20 | 2025-05-11
برلمان "عاطل".. "بطالة مقنعة" في البيت التشريعي
Play
برلمان "عاطل".. "بطالة مقنعة" في البيت التشريعي
03:09 | 2025-05-11
لعبة الكهرباء.. "تسلل" الغاز الإيراني و"صافرة" واشنطن
Play
لعبة الكهرباء.. "تسلل" الغاز الإيراني و"صافرة" واشنطن
03:07 | 2025-05-11
بالفيديو.. آليات أمريكية تتوجه الى "عين الأسد"
Play
بالفيديو.. آليات أمريكية تتوجه الى "عين الأسد"
17:35 | 2025-05-10
المصرف الأهلي والدولار.. بحث بعالم الظلام أو محاولة "مسك الماء"
Play
المصرف الأهلي والدولار.. بحث بعالم الظلام أو محاولة "مسك الماء"
11:37 | 2025-05-10
تمويل الرواتب بالضرائب.. ثبوت الرؤية الشرعية لـ"فقر السيولة"
Play
تمويل الرواتب بالضرائب.. ثبوت الرؤية الشرعية لـ"فقر السيولة"
10:34 | 2025-05-10
نواب يكشفون عن تحركات نحو تقليص العطلة التشريعية
Play
نواب يكشفون عن تحركات نحو تقليص العطلة التشريعية
05:30 | 2025-05-10
الطريق الحولي في سامراء... نسب انجاز تتجاوز 70%... ما أهميته؟
Play
الطريق الحولي في سامراء... نسب انجاز تتجاوز 70%... ما أهميته؟
05:25 | 2025-05-10
البرلمان يتحول إلى منصة لجلسات التصوير و"الطشة" بدلا من تشريع القوانين (فيديو)
Play
البرلمان يتحول إلى منصة لجلسات التصوير و"الطشة" بدلا من تشريع القوانين (فيديو)
04:53 | 2025-05-10
قبل وبعد القصف.. غوغل توثق حجم الدمار بغزة
Play
قبل وبعد القصف.. غوغل توثق حجم الدمار بغزة
04:08 | 2025-05-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.