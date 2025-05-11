تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

وفي ظل عدم توفر بدائل وغياب العديد من لاعبي الخط الخلفي، اختار الإبقاء على فاسكيز في التشكيلة الأساسية، رغم التعرض لانتقادات، ووصفه بالثغرة الدفاعية، وإلى جانبه راؤول أسينسيو وأوريلين تشواميني وفران غارسيا.ويفتقد العديد من لاعبيه الأساسيين في خط الدفاع، مع غياب روديغر وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلان وداني كارفاخال.واختار أنشيلوتي وجود فيدريكو في الملعب، لمحاولة السيطرة على خط الوسط، بدلاً من وجود اللاعب في مركز الظهير الأيمن لإيقاف خطورة جناح برشلونة الخطير.وحافظ أردا غولر على موقعه في التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة توالياً بعدما شارك في تسجيل 3 أهداف في آخر مباراتين، وسيلعب في وسط الملعب إلى جانب فالفيردي وداني سيبايوس وجود بيلينغهام.وسيكتفي أنشيلوتي في خط الهجوم بالاعتماد على الثنائي وفينيسيوس جونيور، بينما سيجلس رودريغو على مقاعد البدلاء، مع مشاركة محتملة في الشوط الثاني.ويحتل ريال المركز الثاني قبل 4 جولات من النهاية، ويتأخر بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، لذا لا بديل لأنشيلوتي سوى الانتصار للتمسك بخيط رفيع من الأمل في الاحتفاظ باللقب.وتنطلق المباراة الساعة 17:15 بتوقيت والسعودية ومصر.تشكيلة ريال مدريد في ضد برشلونة:الحارس:الدفاع: فاسكيز - أسينسيو - تشواميني - غارسياالوسط: سيبايوس - فالفيردي - غولر - بيلينغهامالهجوم: -