تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

وفي ظل عدم توفر بدائل وغياب العديد من لاعبي الخط الخلفي، اختار أنشيلوتي
الإبقاء على لوكاس
فاسكيز في التشكيلة الأساسية، رغم التعرض لانتقادات، ووصفه بالثغرة الدفاعية، وإلى جانبه راؤول أسينسيو وأوريلين تشواميني وفران غارسيا.
ويفتقد ريال مدريد
العديد من لاعبيه الأساسيين في خط الدفاع، مع غياب أنطونيو
روديغر وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلان ميندي
وداني كارفاخال.
واختار أنشيلوتي وجود فيدريكو فالفيردي
في منتصف
الملعب، لمحاولة السيطرة على خط الوسط، بدلاً من وجود اللاعب في مركز الظهير الأيمن لإيقاف خطورة رافينيا
جناح برشلونة الخطير.
وحافظ أردا غولر على موقعه في التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة توالياً بعدما شارك في تسجيل 3 أهداف في آخر مباراتين، وسيلعب في وسط الملعب إلى جانب فالفيردي وداني سيبايوس وجود بيلينغهام.
وسيكتفي أنشيلوتي في خط الهجوم بالاعتماد على الثنائي كيليان مبابي
وفينيسيوس جونيور، بينما سيجلس رودريغو على مقاعد البدلاء، مع مشاركة محتملة في الشوط الثاني.
ويحتل ريال مدريد
المركز الثاني قبل 4 جولات من النهاية، ويتأخر بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، لذا لا بديل لأنشيلوتي سوى الانتصار للتمسك بخيط رفيع من الأمل في الاحتفاظ باللقب.
وتنطلق المباراة الساعة 17:15 بتوقيت العراق
والسعودية ومصر.
تشكيلة ريال مدريد في الكلاسيكو
ضد برشلونة:
الحارس: تيبو كورتوا
الدفاع: فاسكيز - أسينسيو - تشواميني - غارسيا
الوسط: سيبايوس - فالفيردي - غولر - بيلينغهام
الهجوم: فينيسيوس
- مبابي