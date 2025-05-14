آلية قرعة كأس العرب وتصنيف المنتخبات المشاركة.. هذا موقع العراق

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كشف عن تصنيف المنتخبات العربية التي ثبتت مشاركتها في العرب الحادية عشرة التي ستقام في قطر ما بين الأول والثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك تمهيداً لسحب قرعة البطولة في الخامس والعشرين من مايو الحالي، وهو الموعد الجديد الذي تم اعتماده بدلاً من الرابع والعشرين من الشهر نفسه.









ويضم الملحق كلاً من: ، ، عمان، ، فلسطين، ، (من عرب آسيا) وجزر القمر، ليبيا، موريتانيا، الصومال، ، جنوب السودان، جيبوتي (من عرب أفريقيا).



واعتمد في عملية تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة على التصنيف الشهري الذي أصدره يوم 3 أبريل/ نيسان الماضي.



موعد قرعة كأس العرب ونظام البطولة

أكد الفيفا أن القرعة ستُقام في الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي (الساعة 7:30 مساء) بتوقيت والدوحة، حيث ستوزع المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. وحسب مراسلة من الفيفا للاتحادات المعنية، فإن تسعة منتخبات ستشارك مباشرة في دور المجموعات وهي: قطر، ، الإمارات، ، ، مصر، تونس، الجزائر والمغرب، في حين سيخوض 14 منتخباً غمار ملحق يتأهل عنه سبعة منتخبات، على أن تكشف القرعة هوية المواجهات السبعة التي ستلعب من مباراة واحدة في 25 و26 المقبل في .ويضم الملحق كلاً من: ، ، عمان، ، فلسطين، ، (من عرب آسيا) وجزر القمر، ليبيا، موريتانيا، الصومال، ، جنوب السودان، جيبوتي (من عرب أفريقيا).واعتمد في عملية تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة على التصنيف الشهري الذي أصدره يوم 3 أبريل/ نيسان الماضي.أكد الفيفا أن القرعة ستُقام في الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي (الساعة 7:30 مساء) بتوقيت والدوحة، حيث ستوزع المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتعد هذه هي النسخة الثانية من العرب التي تُقام تحت إشراف الفيفا بعد نسخة عام 2021 التي توج بها المنتخب على حساب نظيره بثنائية نظيفة سجلها أمير سعيود وياسين براهيمي.



وقد واجه موعد البطولة بعض التحفظ من جانب منتخبات شمال أفريقيا، كونه يتداخل مع استعدادات هذه المنتخبات للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في الحادي والعشرين من المقبل، في حين أن عدداً من منتخبات قارة آسيا ستكون قد انتهت للتو من المشاركة في تصفيات مونديال 2026.