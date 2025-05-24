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ليلة الدموع.. ريال مدريد يهزم سوسيداد ويختتم موسمه بالليغا
رياضة
2025-05-24 | 12:18
1,177 شوهد
انتصر
ريال مدريد
2-0 على
ريال سوسيداد
في ختام مبارياته في
الدوري الإسباني
بفضل هدفي
كيليان مبابي
، في يوم مفعم بالمشاعر الجيّاشة في
ملعب برنابيو
مع وداع المخضرم
لوكا مودريتش
والمدرب
كارلو
أنشيلوتي
اليوم السبت.
وخاض مودريتش مباراته الأخيرة في برنابيو بعد مسيرة مذهلة حافلة بالألقاب، كما ظهر
أنشيلوتي
لآخر مرة كمدرب للنادي
الملكي
في هذا الملعب، قبل انتقاله إلى تدريب منتخب
البرازيل
.
ويبدو أن هذه المباراة الأخيرة أيضا للظهير الأيمن
لوكاس فاسكيز
في برنابيو، ورغم واقع أنه ضمن قائمة
ريال مدريد
في
كأس العالم للأندية
، فإنه لن يستمر في الموسم الجديد.
وكتب
ريال
مدريد
في حسابه على منصة إكس بجوار صورة لمودريتش: "أيها الحكم، لا تطلق صافرة النهاية"، في إشارة إلى عدم رغبته في وداع
الأسطورة
الكرواتي.
وقبل المباراة سقطت دموع أنشيلوتي في وداع المشجعين المتحمسين، وبدا مودريتش متأثراً بهتاف الجمهور خاصة مع الوصول إلى الدقيقة العاشرة التي تحمل رقم قميصه، وحتى
فاسكيز
، الذي يتعرض لانتقادات قاسية بسب تواضع مستواه، تلقى تحية حارة عند استبداله في
منتصف
الشوط الثاني.
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