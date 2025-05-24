ليلة الدموع.. ريال مدريد يهزم سوسيداد ويختتم موسمه بالليغا

وخاض مودريتش مباراته الأخيرة في برنابيو بعد مسيرة مذهلة حافلة بالألقاب، كما ظهر لآخر مرة كمدرب للنادي في هذا الملعب، قبل انتقاله إلى تدريب منتخب .ويبدو أن هذه المباراة الأخيرة أيضا للظهير الأيمن في برنابيو، ورغم واقع أنه ضمن قائمة في ، فإنه لن يستمر في الموسم الجديد.وكتب في حسابه على منصة إكس بجوار صورة لمودريتش: "أيها الحكم، لا تطلق صافرة النهاية"، في إشارة إلى عدم رغبته في وداع الكرواتي.وقبل المباراة سقطت دموع أنشيلوتي في وداع المشجعين المتحمسين، وبدا مودريتش متأثراً بهتاف الجمهور خاصة مع الوصول إلى الدقيقة العاشرة التي تحمل رقم قميصه، وحتى ، الذي يتعرض لانتقادات قاسية بسب تواضع مستواه، تلقى تحية حارة عند استبداله في الشوط الثاني.