نيمار يغيب عن قائمة أنشيلوتي لمنتخب البرازيل

وأوضح أن القائمة تضم مفاجآت عديدة، مبينا أنها خلت من اسم المصابين على غرار وإندريك.وعاد ريتشارليسون إلى القائمة وكذلك كاسيميرو الذي غاب عامين عن المنتخب البرازيلي.وتظهر إضافة إلى ، أسماء مثل رافينيا الذي قدم موسما قويا مع برشلونة بطل ، وأنتوني الذي ظهر بشكل رائع مع .كما استدعى أنشيلوتي، نجم بالميراس الصاعد إستيفاو الذي حصل بالفعل على توقيعه واستدعي مؤخرا للمنتخب في أكثر من مناسبة.ويبدأ أنشيلوتي مسيرته التدريبية مع المنتخب البرازيلي في الخامس من حزيران المقبل بمواجهة المنتخب الإكوادوري في جواياكيل ضمن تصفيات التأهل للمونديال.أما مباراته الأولى تحت أنظار الجمهور البرازيلي فستكون في 10 من الشهر المقبل خلال مباراة تصفيات أيضا أمام باراجواي بملعب نيو كيميكا أرينا في ساو .وتحتل حاليا المركز الرابع في جدول تصفيات الجنوبية برصيد 21 نقطة بفارق 10 نقاط خلف المتصدرة.قائمة أنشيلوتي الأولي مع منتخب البرازيلحراسة المرمى: أليسون، بينتو، هوجو سوزا.الدفاع: ساندرو، أليكساندرو، بيرالدو، أوجوستو، دانيلو، ليو أورتيز، ماركينيوس، فاندرسون، ويزلي.الوسط: أندرياس بيريرا، أندري ، برونو جيمارايش، كاسيميرو، إيدرسون، جيرسون.الهجوم: ، إستيفاو، جابرييل مارتينيلي، ماتيوس كونيا، رافينيا، ريتشارليسون، جونيور.