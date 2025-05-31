خطوة تفصل برشلونة عن خوان غارسيا.. ما موقف شتيغن

وبدا أن هدف برشلونة الأساسي خلال الميركاتو الصيفي هو تدعيم مركز حراسة المرمى في ظل تراجع أداء الألماني وخضوعه لثلاث عمليات جراحية، كما أنه في الوقت الذي انتهى فيه تعاقد البولندي مع .وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو ، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن برشلونة توصل لاتفاق شبه مكتمل على ضم خوان غارسيا.وأشار رومانو إلى أن برشلونة وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع حارس المرمى الإسباني، وأن النادي واثق من حصوله على الموافقة في الأيام المقبلة.وشدد الصحفي الإيطالي على أن برشلونة يسعى لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، في ظل وجود رغبة من جانب عدة أندية في للحصول على خدماته.ومن المقرر أن يضم برشلونة صاحب الـ24 عاماً عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده مع إسبانيول البالغ 25 مليون يورو.في حالة انضمام خوان غارسيا إلى برشلونة، فمن المُحتمل أن تكون هناك منافسة مفتوحة على مركز الحارس الأساسي في كتيبة البلوغرانا.ورغم اقتراب غارسيا من الانتقال إلى برشلونة، فإن قناة " " كشفت أن يتمسك بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني.وأضافت أن تير شتيغن على علم بخطة برشلونة للتعاقد مع غارسيا، لكن الأخير يُريد البقاء والمشاركة بصفة أساسية في الموسم المقبل.وكانت تقارير صحفية ذكرت خلال الأيام الماضية أن ستكون منفتحة على بيع تير شتيغن حال التعاقد مع خوان غارسيا.يُذكر أن تير شتيغن غاب عن معظم مواجهات الموسم المنقضي بداعي الإصابة، في الوقت الذي اعتمد فيه المدرب على بصفة أساسية.