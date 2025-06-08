بعثة المنتخب الوطني تصل مطار عمّان الدولي

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ ، أن "بعثة وصلت الى مطار عمّان الدولي".وأشار الى ان "المنتخب وصل لأجراء التحضيرات لملاقاة في اختتام مباريات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026".