الديوك تهزم ألمانيا وتفوز ببرونزية الأمم الأوروبية

وسجل هدفي "الديوك" الفرنسية كل من اللاعبين ومايكل أوليز في الدقيقتين (45، 84) على الترتيب، في ملعب " أرينا".يذكر أن لقب الأوروبية 2025، انحصر بين منتخبي وإسبانيا اللذين سيلتقيان في النهائي في وقت لاحق من اليوم الأحد أيضا، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة .