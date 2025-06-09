برشلونة يفسخ عقد أحد لاعبيه

وكتب فابريزيو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "فسخ برشلونة، عقد الفرنسي ، مدافع الفريق، بالتراضي".وأضاف خبير الميركاتو "سيبقى كليمنت لينجليت في بعقد دائم، بعد أن لعب الموسم الماضي مع على سبيل الإعارة".واختتم فابريزيو رومانو "هناك اتفاق كامل بين لينجليت وأتلتيكو على توقيع عقد جديد يمتد حتى حزيران 2028".يذكر أن لينجليت كان من أصحاب الرواتب العالية في صفوف برشلونة، لذا أراد الأخير، التخلص من اللاعب، حتى لا يواجه النادي، أزمة مع .