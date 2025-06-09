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برشلونة يفسخ عقد أحد لاعبيه
رياضة
2025-06-09 | 10:27
المصدر:
موقع كووورة
303 شوهد
نجح
نادي برشلونة
، في فسخ عقد أحد اللاعبين، الذي لا يدخلون في حسابات الألماني
هانز فليك
، مدرب الفريق، خلال الموسم المقبل.
وكتب فابريزيو
رومانو
خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "فسخ برشلونة، عقد الفرنسي
كليمنت لينجليت
، مدافع الفريق، بالتراضي".
وأضاف خبير الميركاتو "سيبقى كليمنت لينجليت في
أتلتيكو مدريد
بعقد دائم، بعد أن لعب الموسم الماضي مع
الروخي بلانكوس
على سبيل الإعارة".
واختتم فابريزيو رومانو "هناك اتفاق كامل بين لينجليت وأتلتيكو
مدريد
على توقيع عقد جديد يمتد حتى حزيران 2028".
يذكر أن لينجليت كان من أصحاب الرواتب العالية في صفوف برشلونة، لذا أراد الأخير، التخلص من اللاعب، حتى لا يواجه النادي، أزمة مع
قانون اللعب المالي النظيف
.
Alsumaria Tv
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