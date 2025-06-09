رسميا.. مانشستر سيتي يضم لاعبا عربيا

وذكر عبر موقعه الرسمي، أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد لمدة خمسة أعوام في ملعب "الاتحاد" بحيث يستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2030.وأضاف أن اللاعب الدولي اكتسب سمعة كبيرة كواحد من أفضل الأظهرة في الدري الإنجليزي في آخر خمسة أعوام وذلك بسبب فاعليته في الثلث الأخير من الملعب وقدرته على إحباط هجمات الخصوم.وبعد انتقاله إلى سيتي قال آيت نوري: "أنا سعيد للغاية وفخور باللعب لمانشستر سيتي".وأضاف آيت نوري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "مانشستر سيتي واحد من أكبر أندية العالم وفرصة اللعب له كانت حلما تحقق".وتابع: "أنا متحمس أيضا للعمل تحت قيادة المدرب وفريقه المساعد بالإضافة للعب والتدرب مع مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم"، وأوضح لاعب وولفرهامبتون السابق: "الانضمام لمانشستر سيتي فخر لعائلتي أيضا".وكان آيت نوري بدأ مسيرته في صفوف فريق الناشئين بنادي أنجيه الفرنسي ثم لعب للفريق الأول بين عامي 2018 و2021، قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون حيث لعب له أربعة مواسم وسجل أهداف في 118 مباراة خاضها.