عُمان تخطف بطاقة التأهل الأخيرة إلى الملحق الآسيوي

وتقدم منتخب فلسطين في الدقيقة 49 عن طريق عدي خروب، فيما تعرض المنتحب لنقص عددي بعد طرد لاعبه في الدقيقة 73.ولكن المنتخب العماني نجح في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق .ورفع منتخب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن منتخب فلسطين صاحب المركز الخامس، فيما يبتعد منتخب عمان بفارق أربع نقاط خلف منتخب الثالث الذي تأهل بدوره للدور الرابع أيضا.ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية مباشرة للبطولة التي ستقام العام المقبل، فيما تشارك المنتخبات أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع المكون من ستة منتخبات يتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث أول كل مجموعة للمونديال مباشرة ويخوض أصحاب المركز الثاني مباراة فاصلة للتأهل للملحق العالمي للمونديال.