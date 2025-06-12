مدرب بولندا يقدم استقالته بسبب خلاف مع ليفاندوفسكي

وصرّح بروبياش قائلاً: "في ظل الوضع الراهن، اتخذت أفضل قرار يصب في مصلحة وهو استقالتي من منصب المدرب. كان هذا المنصب بمثابة تحقيق أحلامي المهنية وأعظم شرف في حياتي".وشكر الاتحاد البولندي للعبة المدرب ميخال بروبياش على تعاونه والتزامه في الاشراف على المقاليد الفنية للمنتخب الأول متمنياً له النجاح في التدريبي.وتأتي استقالة بروبياش بعد أيام من إعلان عدم اللعب مجدداً مع منتخب بولندا بسبب خلاف مع المدرب.ونشر في حسابه على إنستغرام الأحد الماضي أنّه لن يلعب مع منتخب بولندا مجدداً طالما بقي مدرب المنتخب ميخال بروبياش في منصبه.وتصاعدت الخلافات مؤخراً بين ليفاندوفسكي والمدرب الأمر الذي أدى لسحب شارة القيادة من نجم برشلونة الإسباني. وبرّر ليفاندوفسكي قراره بانعدام الثقة بالمدرب متمنياً العودة لتمثيل بولندا مستقبلاً.