مدرب بولندا يقدم استقالته بسبب خلاف مع ليفاندوفسكي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الوصية
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رصد تشويش لنظام GPS على الحدود العراقية الإيرانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529448-638853144015896166.jpg
مدرب بولندا يقدم استقالته بسبب خلاف مع ليفاندوفسكي
رياضة
2025-06-12 | 04:38
768 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن المدرب ميخال بروبياش، اليوم الخميس، استقالته من تدريب المنتخب البولندي.
وصرّح بروبياش قائلاً: "في ظل الوضع الراهن، اتخذت أفضل قرار يصب في مصلحة
المنتخب الوطني
وهو استقالتي من منصب المدرب. كان هذا المنصب بمثابة تحقيق أحلامي المهنية وأعظم شرف في حياتي".
وشكر الاتحاد البولندي للعبة المدرب ميخال بروبياش على تعاونه والتزامه في الاشراف على المقاليد الفنية للمنتخب الأول متمنياً له النجاح في
مشواره
التدريبي.
وتأتي استقالة بروبياش بعد أيام من إعلان
روبرت ليفاندوفسكي
عدم اللعب مجدداً مع منتخب بولندا بسبب خلاف مع المدرب.
ونشر
ليفاندوفسكي
في حسابه على إنستغرام الأحد الماضي أنّه لن يلعب مع منتخب بولندا مجدداً طالما بقي مدرب المنتخب ميخال بروبياش في منصبه.
وتصاعدت الخلافات مؤخراً بين ليفاندوفسكي والمدرب الأمر الذي أدى لسحب شارة القيادة من نجم برشلونة الإسباني. وبرّر ليفاندوفسكي قراره بانعدام الثقة بالمدرب متمنياً العودة لتمثيل بولندا مستقبلاً.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
ليفاندوفسكي يتوجه بطلب عاجل لمدرب برشلونة
11:24 | 2025-05-06
مدرب فلسطين يستبق مواجهة العراق: نعاني بسبب الحرب لكنها مباراة الأمل الأخير
10:01 | 2025-03-24
حسين عرب لـ السومرية: غدا سأقدم استقالتي من مجلس النواب
05:52 | 2025-04-09
برشلونة يخطط للاستعانة بصديق ميسي لخلافة ليفاندوفسكي
05:29 | 2025-04-06
مدرب بولندا يقدم استقالته
خلاف مع ليفاندوفسكي
+A
-A
اخترنا لك
100 لاعب عربي يشاركون في كأس العالم للأندية
09:28 | 2025-06-12
رسميا.. أرنولد يوقع عقود انضمامه لريال مدريد
07:37 | 2025-06-12
منتخب سيدات العراق يخسر أمام إيران بسباعية نظيفة
07:24 | 2025-06-12
برشلونة يدرس فسخ عقد لاعب جديد
06:08 | 2025-06-12
تعليق جديد من مدرب الأردن بعد الوصول إلى كأس العالم 2026
05:36 | 2025-06-12
بعد التوقف الدولي.. عجلة دوري نجوم العراق تعاود دورانها غداً الجمعة
03:30 | 2025-06-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على الأردن
رياضة
44.57%
17:05 | 2025-06-10
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على الأردن
17:05 | 2025-06-10
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
محليات
14.49%
11:14 | 2025-06-11
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
11:14 | 2025-06-11
عطلة 3 أيام لهذه الفئة
محليات
10.77%
11:51 | 2025-06-10
عطلة 3 أيام لهذه الفئة
11:51 | 2025-06-10
السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء رسمي
محليات
10.34%
13:34 | 2025-06-11
السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء رسمي
13:34 | 2025-06-11
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا
محليات
9.98%
05:41 | 2025-06-11
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا
05:41 | 2025-06-11
المنتخب العراقي يصالح جمهوره بفوز مهم على الأردن
رياضة
9.85%
16:05 | 2025-06-10
المنتخب العراقي يصالح جمهوره بفوز مهم على الأردن
16:05 | 2025-06-10
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
ب"لوك" جديد... كاظم الساهر يحضر عرض أزياء برفقة ابنه وسام في دبي
08:13 | 2025-06-12
"العرعور" يدخل مرقد السيدة زينب (ع) ويقول: ليس لدينا يقين انك مدفونة هنا (فيديو)
06:26 | 2025-06-12
لحظة تحطم الطائرة الهندية فوق المنازل (فيديو)
05:32 | 2025-06-12
10 سيارات إطفاء تسابق الزمن لإخماد حريق اندلع في مجمع تجاري وسط النجف
03:41 | 2025-06-12
كيف تأكل وتشبع وتخسر وزنك في نفس الوقت؟
02:57 | 2025-06-12
بين الحرارة وانقطاع الكهرباء: السباحة في الأنهار خيار شباب واسط!
02:30 | 2025-06-12
بغداد تحت وطأة الحرارة: شوارع خالية ومواطنون محاصرون
02:00 | 2025-06-12
العجلة استقرت "واقفة عموديًا".. 5 ضحايا بحادث عنيف في واسط (فيديو)
01:55 | 2025-06-12
وزارة العدل تطلق نظام الأتمتة الإلكترونية في السجون العراقية
01:30 | 2025-06-12
"المنطقة قد تصبح مكانا خطيرا".. ترامب يكشف سبب اخلاء الدبلوماسيين من الشرق الاوسط
01:13 | 2025-06-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.