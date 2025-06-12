منتخب سيدات العراق يخسر أمام إيران بسباعية نظيفة

– رياضة



خسر منتخب سيدات ، اليوم الخميس، أمام نظيره الإيراني بسبعة اهداف دون رد في المباراة التجريبية الثانية ضمن المعسكر التدريبي الذي يجري في العاصمة تحضيراً لتصفيات في .





فيما رفضَ الجانبُ الإيراني تصويرَ المباراة، معتبراً أنها مباراةٌ مغلقة، بحسب البيان العراقي. وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، فإنه قبل نهاية المباراة بوقتها الأصلي، انسحب احتجاجاً على القرارات التحكيمية.فيما رفضَ الجانبُ الإيراني تصويرَ المباراة، معتبراً أنها مباراةٌ مغلقة، بحسب البيان العراقي.