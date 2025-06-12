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العراق يدعو لإقامة مباريات الملحق الآسيوي في ملعب محايد

رياضة

2025-06-12 | 16:48
العراق يدعو لإقامة مباريات الملحق الآسيوي في ملعب محايد
1,306 شوهد

دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، الى إقامة مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 في ملعب محايد.

ووجه الاتحاد العراقي لكرةِ القدم رسالة رسمية إلى الاتحادِ الدولي لكرة القدم والاتحادِ الآسيوي لكرة القدم، جدد فيها دعوته إلى إقامةِ مبارياتِ المرحلةِ النهائية من التصفياتِ الآسيوية المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم 2026 (الملحق القاري) في ملعب محايد، دعمًا لمبادئ العدالةِ والمساواة، ولضمانِ نزاهةِ المنافسة، وتسهيل متطلباتِ التنظيم.
 
وأشار الاتحاد، في بيانه، إلى أن الاتحادَ الآسيوي قررَ رسميًا، بتاريخ 16 نيسان 2025، اعتمادَ آلية تقديم العروض لاختيارِ الدولةِ المستضيفة لهذه المرحلةِ من التصفياتِ، وفتح باب التقديم لجميع الاتحاداتِ الأعضاء المشاركة، وحدد يوم 21 أيار 2025 آخرَ موعد لتسلُّمِ نماذج إبداءِ الاهتمام (EOI) عبر المنصةِ الرسمية AFCAS.
 
وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه كان من أوائل الاتحاداتِ التي تقدمت بطلب رسمي للاستضافةِ، إذ تم تقديمُ النموذج الإلكتروني عبر منصة AFCAS بتاريخ 22 نيسان 2025، أي قبلَ شهرٍ تقريبًا من الموعدِ النهائي المحدد من قبل الاتحادِ الآسيويّ، وقد أرفق الاتحاد في طلبه جميعَ التفاصيل والمتطلبات التنظيميّة والفنيّة، بما في ذلك الملاعب، ومواقع التدريب، والفنادق المخصصة، تأكيدًا لاستعداده الكاملِ لتَنظيمِ الحدث بجودةٍ عاليةٍ، ووفقًا للمعايير المعتمدة.
 
وجدد الاتحاد العراقي تأكيده على هذا التقديمِ في رسالة رسمية ثانية موجهة إلى الاتحادِ الآسيويّ بتاريخ 7 حزيران 2025، عبّر فيها عن دعمه لمبادئ العدالةِ والشفافية، وجدّد استعداده الكامل للوفاءِ بجميع الالتزامات التنظيميّة والأمنيّة والماليّة المطلوبة، وبدعم مباشر من الحكومةِ العراقية والمؤسسات الوطنيّة ذات العلاقة.
 
وقد أكدت الحكومة العراقية استعدادها لتوفيرِ كل الضماناتِ الأمنية واللوجستيّة لإنجاح الحدث، بالتنسيقِ الكاملِ مع الجهاتِ القاريّة والدوليّة، بما يعزز ثقةَ الاتحادِ الآسيويّ في جاهزيةِ العراق التنظيميّة.
 
وفي سياقٍ متصلٍ، يؤيد الاتحاد العراقي مقترحَ إقامة مباريات المرحلة النهائية في موقعٍ محايدٍ، لما يحققه هذا الخيار من مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخباتِ المتأهلة، وضمان إزالة أي أفضليةٍ محتملةٍ للدولةِ المُستضيفة، فضلًا عن توفيرِ بيئةٍ تنافسيةٍ تُحسم فيها النتائج بالأداءِ فقط، وتحت إشرافٍ تنظيميّ وتحكيميّ محايدٍ، بما يقلل من تأثير الضغوطِ الخارجيّة.
 
ولفت بيان الاتحاد الى أن إقامةَ هذه المرحلة على أرضِ أحد الفرق المشاركة قد تؤثرُ على مبدأ التوازنِ التنافسي، وهو ما نسعى جميعًا لتجنّبه في سبيلِ تعزيز العدالة الرياضيّة بين جميعِ الاتحادات.
 
كما شدّد الاتحاد على أن إقامةَ المبارياتِ في موقع واحدٍ يبسط العملياتَ التنظيميّة، ويسهل من ترتيباتِ الأمن والإقامةِ والنقل، ويوفر بيئة مثالية للفرق المشاركةِ والجماهير ووسائل الإعلام، مضيفا "إذ يثمّن الاتحادُ العراقي الدعواتَ الصادرةَ عن بعضِ الاتحادات الشقيقة بضرورةِ الشفافيةِ والوضوح في اختيار الدولةِ المستضيفة، فإنه يجدد دعوته إلى أن تتضمنَ آليةُ اتخاذ القرارِ إعلانًا رسميًا واضحًا بشأن المعاييرِ والتوقيتاتِ المعتمدة لاختيار الدولةِ المستضيفة، بما يعزز مبدأ الشفافية والثقة بين جميع الاتحاداتِ الأعضاء".
 
وتابع "إن اعتمادَ هذا النهج لا يخدم مصالحَ الفرق المشاركة فقط، بل يعكس أيضًا التزامَ الاتحاد الآسيويّ بمبادئ النزاهة والاحتراف في إدارةِ بطولاته المؤهلةِ إلى كأس العالم، ويُسهم في طمأنةِ الجماهير الآسيويّة، وتعزيز ثقتها بعدالةِ المنافسة".

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