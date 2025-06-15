الشرطة قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب دوري لنجوم العراق

سجّل الدولي سجاد جاسم أول أهداف الأخضر من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بثوان معدودة، ثم أضاف السوري محمود المواس ثاني الأهداف في الدقيقة (71)، قبل أن يُحرز المحترف أيوب بن مشارك ثنائية بالدقيقتين (79 و85)، ليعزز تفوق فريقه، وبهذه الرباعية رفع القيثارة رصيده إلى (80) نقطة في صدارة الترتيب، موسّعاً الفارق مع ملاحقه إلى (6) نقاط، بينما تجمد رصيد النفط الذي يحتل المركز الثامن عند النقطة (52).من جانبه نجح بإيقاف الزوراء بعدما تغلب عليه بهدفي محمد خالد وسيف رشيد، مقابل هدف واحد حمل إمضاء العاجي نانغا مامادو. وتجمّد رصيد النوارس صاحب المرتبة الثانية عند (74 نقطة)، في حين أصبح لدى ممثل كرة بابل تاسع الترتيب (51 نقطة).وشهدت نتائج الجولة (35) تفوق على في الشمال بهدف نظيف جاء بتوقيع اللاعب حسين، بينما حقق الحدود متذيل الترتيب فوزه السادس بالمسابقة على حساب الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل زاخو ثنائية في شباك ، وانتهت (3) مباريات بالنتيجة نفسها بهدفين من دون رد حينما فاز على والكرمة على وديالى على ، في حين حسم التعادل الإيجابي (1 – 1) نتيجة مواجهة دهوك والنجف.