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الشرطة قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب دوري لنجوم العراق
رياضة
2025-06-15 | 08:11
137 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
اقترب الشرطة كثيراً من حسم لقب
دوري نجوم العراق
الكروي للمحترفين بعد فوزه أمس على النفط برباعية مقابل لا شيء، وخسارة منافسه المباشر
الزوراء
أمام
فريق القاسم
بهدفين لهدف واحد، ضمن لقاءات الجولة (35).
سجّل الدولي سجاد جاسم أول أهداف الأخضر من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بثوان معدودة، ثم أضاف السوري محمود المواس ثاني الأهداف في الدقيقة (71)، قبل أن يُحرز المحترف
التونسي
أيوب بن مشارك ثنائية بالدقيقتين (79 و85)، ليعزز تفوق فريقه، وبهذه الرباعية رفع القيثارة رصيده إلى (80) نقطة في صدارة الترتيب، موسّعاً الفارق مع ملاحقه
الزوراء
إلى (6) نقاط، بينما تجمد رصيد النفط الذي يحتل المركز الثامن عند النقطة (52).
من جانبه نجح
فريق القاسم
بإيقاف الزوراء بعدما تغلب عليه بهدفي محمد خالد وسيف رشيد، مقابل هدف واحد حمل إمضاء العاجي نانغا مامادو. وتجمّد رصيد النوارس صاحب المرتبة الثانية عند (74 نقطة)، في حين أصبح لدى ممثل كرة بابل تاسع الترتيب (51 نقطة).
وشهدت نتائج الجولة (35) تفوق
نوروز
على
أربيل
في
ديربي
الشمال بهدف نظيف جاء بتوقيع اللاعب
مروان
حسين، بينما حقق الحدود متذيل الترتيب فوزه السادس بالمسابقة على حساب الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل زاخو ثنائية في شباك
نفط البصرة
، وانتهت (3) مباريات بالنتيجة نفسها بهدفين من دون رد حينما فاز
نفط ميسان
على
الميناء
والكرمة على
كربلاء
وديالى على
الكرخ
، في حين حسم التعادل الإيجابي (1 – 1) نتيجة مواجهة دهوك والنجف.
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