تحذير فينيسيوس لريال مدريد قبل مواجهة الهلال السعودي

ويفتتح مواجهاته في 2025 ضد يوم 18 يونيو/ حزيران الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.وقاد الفريق في نهائي نسخة 2022 من البطولة بنظامها القديم للفوز على الهلال بـ5 أهداف مقابل 3، حيث وقع على هدفين في تلك المواجهة.وقال جونيور، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" ، عن رأيه في مواجهة الهلال: "ستلعب المباراة في أجواء حارة للغاية، ستنطلق في الثالثة عصراً، وعلينا أن نكون مستعدين لأنها ستكون مباراة صعبة للغاية".وفي سياق متصل، علق فينيسيوس على رأيه في الإسباني مدرب الجديد الذي يستهل مهمته رسمياً في المونديال بالقول: "لقد تحدثت معه من قبل، وأنا سعيد للغاية بوصوله.. أريد مواصلة العمل للفوز بالمزيد من الألقاب".ويواجه ريال حالياً صعوبات في التكيف مع الأجواء في ، حيث تدرب الفريق في درجة حرارة 32، مع رطوبة تصل إلى نسبة 60%، مما أدى إلى تعرق البرازيلي ورفاقه.والأكثر من ذلك يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 38 درجة مئوية وقت اللقاء، وهو فخ سيتعين على كتيبة المدرب ألونسو عدم الوقوع فيه.