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تحذير فينيسيوس لريال مدريد قبل مواجهة الهلال السعودي

رياضة

2025-06-16 | 03:56
تحذير فينيسيوس لريال مدريد قبل مواجهة الهلال السعودي
408 شوهد



السومرية نيوز ـ رياضة


حذر البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، فريقه من مواجهة الهلال السعودي المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.


ويفتتح ريال مدريد مواجهاته في كأس العالم للأندية 2025 ضد الهلال يوم 18 يونيو/ حزيران الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقاد فينيسيوس الفريق الملكي في نهائي نسخة 2022 من البطولة بنظامها القديم للفوز على الهلال بـ5 أهداف مقابل 3، حيث وقع على هدفين في تلك المواجهة.

وقال جونيور، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن رأيه في مواجهة الهلال: "ستلعب المباراة في أجواء حارة للغاية، ستنطلق في الثالثة عصراً، وعلينا أن نكون مستعدين لأنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

وفي سياق متصل، علق فينيسيوس على رأيه في الإسباني تشابي ألونسو مدرب الميرينغي الجديد الذي يستهل مهمته رسمياً في المونديال بالقول: "لقد تحدثت معه من قبل، وأنا سعيد للغاية بوصوله.. أريد مواصلة العمل للفوز بالمزيد من الألقاب".

ويواجه ريال مدريد حالياً صعوبات في التكيف مع الأجواء الحارة في أمريكا، حيث تدرب الفريق في درجة حرارة 32، مع رطوبة تصل إلى نسبة 60%، مما أدى إلى تعرق البرازيلي ورفاقه.

والأكثر من ذلك يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 38 درجة مئوية وقت اللقاء، وهو فخ سيتعين على كتيبة المدرب ألونسو عدم الوقوع فيه.
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فينيسيوس

لريال مدريد

الهلال السعودي

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