شنيشل يكشف تأثير إقامة مباريات الملحق الآسيوي في السعودية وقطر

وقال إنَّ "فرص التأهل إلى لا تزال قائمة، سواء أقيمت مباريات الملحق في أو "، لافتاً إلى أنَّ الفريق الذي يمتلك شخصية قوية، قادر على انتزاع بطاقة العبور في أي مكان، بشرط أن يظهر بمستوى فني عالٍ".وأضاف أنَّ "عامل الأرض في السعودية أو قطر سيكون تأثيره نفسياً فقط، لذا على المدرب غراهام التركيز على إعداد المنتخب بالشكل الأمثل، ليكون نداً قوياً للمنافسين"، منوهاً بأنَّ "التغييرات المتكررة خلال فترة المدرب السابق أثرت سلباً ومن الضروري أن يعمل أرنولد على بناء الانسجام الخططي والذهني في إتقان الواجبات خلال الأيام المقبلة".وختم حديثه بالتأكيد على "أهمية أن يقدم أرنولد برنامجاً فنياً يتضمن مباريات تجريبية قوية، تُمكّنه من الوقوف على القدرات الحقيقية للاعبين، لاكتشاف التشكيلة المثالية".